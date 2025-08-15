Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón a los 67 años

El expresidente de Aragón entre 2015 y 2023, Javier Lambán, ha fallecido a los 67 años de edad en la localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a causa de un cáncer de colón que padecía desde hacía años. Lo ha hecho unos meses después de haber sido relegado como secretario general del PSOE aragonés. Lambán fue un firme opositor a las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes.

Las condolencias del presidente del Gobierno y el resto de políticos

Pese a que por momentos fueron muy contrarios, ambos compartían formación política y es por ello que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en su perfil de X un mensaje en el que traslada sus condolencias a la familia del expresidente aragonés. "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos", se puede leer en el mensaje.

Asimismo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por medio de su cuenta oficial de X también ha querido rendirle homenaje a su figura. "Javier Lambán fue un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra", han escrito en la publicación.

A su vez, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien además asumió el reto de sustituir a Lambán, ha expresado también su pesar a través de X: "Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria". En el mismo tono se ha expresado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Es un día triste para el socialismo. Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha fallecido y será siempre recordado como un hombre comprometido con su tierra y que dedicó su vida a trabajar por los aragoneses y aragonesas".

La oposición también ha mostrado sus respetos a la familia de Lambán, de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la red social que "lamento profundamente la muerte de Javier Lambán, a quien apreciaba muchísimo política y personalmente. Le echaremos de menos". Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha decretado tres días de luto oficial.

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar". "Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que "discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos".