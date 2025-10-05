Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Guillermo Fernández Vara era natural de la localidad pacense de Olivenza, al lado de Portugal. Nieto de un fiscal e hijo de un magistrado del Tribunal Supremo, se educó en el Colegio San José de los jesuitas en Villafranca de los Barros. En ese centro religioso estudió el Bachillerato y el Curso de Orientación Universitaria. Curioso, estuvo afiliado un año a Alianza Popular, animado por su amigo Antonio Hernández Mancha. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Córdoba, en la que se licencia en 1983.

En 1986 ingresa por oposición al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Fue el número 1 en la décima promoción de médicos forenses del Centro de Estudios Judiciales. Está casado y es padre de dos hijos y religioso de misa de los domingos, de lo que presumía siempre. Obtuvo el grado en la Universidad de Extremadura con una tesina que fue calificada de sobresaliente, en 1989, año en el cual comenzó a ser director del Centro Médico-Forense de Badajoz.

Se afilió al PSOE de Extremadura cuando regresó a su tierra natal y fue fichado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces presidente de la Junta de Extremadura y mentor político de Fernández Vara. Fue director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería extremeña de Sanidad y Consumo. En 1996 fue nombrado consejero de Bienestar Social, luego pasó a desempeñar el cargo de consejero de Sanidad y Consumo, hasta que fue nombrado presidente de la Junta.

El primer mandato como presidente de la Junta de Extremadura fue en 2007, que ganó el PSOE por mayoría absoluta, finalizando Fernández Vara su mandato al frente del ejecutivo extremeño en julio de 2011, dejando paso al popular José Antonio Monago. Luego en mayo de 2014, con él, los socialistas lograron ser, de nuevo, el partido más votado en la región desde que salieron del gobierno, hasta 2019. En 2023 consiguió más votos que el PP, pero la alianza entre PP y VOX no le permitieron Gobernar. Luego, su anunciada retirada, siempre soñó con retirarse siendo alcalde de su localidad natal, Olivenza.

"Rotos de dolor", la política despide a Fernández Vara