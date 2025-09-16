Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha ha confirmado el fallecimiento de Martina García Anguita, secretaria de Acción Institucional y exconcejala del municipio de Marchamalo, a los 25 años.

Estudiante de Derecho, Martina se había incorporado a la política activa muy joven. Con solo 19 años fue elegida concejala en Marchamalo en las elecciones de 2019, lo que la convirtió en una de las ediles más jóvenes de España.

Dentro de Podemos, García Anguita asumió varios roles de responsabilidad: fue portavoz del Área Joven de la formación en Castilla-La Mancha, lideró el Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024, participó en diversas candidaturas electorales, y en la última asamblea ciudadana fue elegida consejera ciudadana autonómica con uno de los mayores apoyos de la región.

La dirección autonómica de Podemos ha expresado su consternación ante la noticia, subrayando su bondad, su entusiasmo por la vida y su compromiso político. "Nos han quitado un trozo de vida", ha señalado el partido en un comunicado. El coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha manifestado que el partido ha estado acompañando a la familia en estos difíciles días, y que se organizarán actos de homenaje en varios grupos de militancia en toda la región.

También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado sus condolencias personales a la familia, destacando que el ejemplo de Martina "inspira" y que su memoria debe perdurar.