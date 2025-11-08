Juanma Moreno, sobre las negociaciones entre PP y Vox: "Los valencianos quieren que dejen el politiqueo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comentado, acerca de las negociaciones entre PP y Vox sobre el sucesor de Carlos Mazón como president de la Generalitat, que lo que la gente quiere es que dejen "el politiqueo" y que el Gobierno valenciano "se ponga a trabajar" en la recuperación.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la segunda jornada del XVII Congreso del PP andaluz en Sevilla. Aunque desconoce "totalmente" los términos de la negociación, su deseo es que el Gobierno de Valencia "se ponga a trabajar" en la recuperación. "No me corresponde a mí porque no es mi ámbito territorial", ha añadido.

Sobre la reconstrucción, es la "prioridad" que se ha marcado el PP y que ahora que Mazón ha asumido "su dimisión y se marcha", lo que los valencianos quieren es "que se ponga a trabajar, que se deje de politiqueo y que nos pongamos en marcha".

López Miras asegura que el PP va a dar estabilidad a la Comunidad Valenciana

Por el momento, lo que se sabe es que el PPCV y Vox han empezado las negociaciones con "una primera toma de contacto" muy discreta. Solo se sabe que Vox le ha pedido al PP que "una vez designado el candidato del PP, poder explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y su defensa frente a las políticas destructivas de Sánchez", según fuentes de la formación presidida por Santiago Abascal.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. "El Partido Popular tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer" ha señalado también desde el Congreso Autonómico.

López Miras ha manifestado que los valencianos votaron "estabilidad" y que es un propósito que se garantiza "a través del PP". Además, se ha sumado al mensaje del presidente andaluz, acerca de que los valencianos quieren un gobierno "que se ponga a trabajar" y que deje "el politiqueo".

El PSOE rechaza las negociaciones y apuesta por la convocatoria de elecciones

El PSOE, por su parte, rechaza las negociaciones entre PP y Vox y considera que "la única salida posible a una crisis política de estas dimensiones" es la convocatoria de elecciones. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en Valencia la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Diana Morant.

"La única salida posible la tiene que decidir la gente", ha declarado Morant, por lo que la única solución "pasa por la democracia y pasa por devolverle la voz al pueblo", porque "no hay que tenerle miedo a darle la voz a los ciudadanos", ha concluido.