"Montero no es la mala de la película"

A esta cuestión han dedicado hoy gran parte de sus debates dentro y fuera del Pleno las voces más autorizadas de PSOE y Sumar. Aunque no todas. Faltaba una parte esencial: la ministra de Hacienda que ha excusado su presencia "por enfermedad" decían oficialmente en el PSOE. Desde Sumar, no se creen del todo esta versión y no ocultaban su resquemor señalando que Montero, en realidad, no quería una foto sentada junto a Yolanda Díaz.

Moncloa quiere evitar a toda costa perder otra votación

En todo caso, ambas partes del Gobierno nos cuentan esta mañana la misma versión con interpretaciones diferentes: que la bronca de ministras de ayer en la que una defendía que el Salario Mínimo debe tributar y la otra todo lo contrario, nunca debió producirse, que no estaba preparado y que hay que empezar a buscar una solución. Porque si no, Moncloa se enfrenta a un escenario de los que no le gustan: perder otra votación en la Mesa del Congreso o peor aún, en el Pleno como pasó con Junts, pero esta vez con su socio, Sumar.

Y todo ello sabiendo que el PP llevará la semana que viene a la Mesa del Congreso una PL para que se debata lo mismo que quiere Sumar: que quienes cobran el salario más bajo no tengan que tributar, como sí quiere la Ministra de Hacienda.

Y aunque el Gobierno vete dicha PL -porque supone un aumento del gasto público- según los letrados de la Cámara Baja consultados por Onda Cero, la Mesa puede levantar dicho veto y permitir que se debata en el Congreso que tributen o no los perceptores del nuevo Salario Mínimo.

Lo de ayer pudo haberse evitado. Montero sale peor parada

Fuentes del PSOE, aunque recuerdan que con ellos el SMI ha subido un 63% y entienden la postura oficial de que un salario mínimo "debe tributar por poco que sea", se lamentan sin embargo de la bronca de ayer. Otras voces consultadas en el seno del Grupo Parlamentario Socialista creen que el partido y el gobierno, en efecto, no han sabido contar bien el relato: que esa tributación del Salario Mínimo Interprofesional sería devuelta en la declaración de la renta del año siguiente y que en todo caso les perjudica que la Ministra Montero quede como la mala de la película.

Sumar cree que el PSOE sale perdiendo

Desde Sumar, sus fuentes aseguran que la trifulca de ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros entre Yolanda Díaz y la ministra Portavoz Pilar Alegría se podía haber evitado pero que todavía "hay tiempo para todo". Frase con la que esperan dejar una rendija para volver a pactar la tributación del salario mínimo. Otras voces autorizadas de la coalición que dirige la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, advierten que el PSOE "no lo tiene fácil" porque la PL del PP no será la única que se presente para evitar que los contribuyentes más pobres paguen IRPF. Además -dicen las mismas fuentes- es injusto que salario anuales de 23.000 euros deban pagar impuestos cuando los salarios altos y en especial las grandes empresas sufren una carga impositiva proporcionalmente mucho menos gravosa.

El PP no se cree nada de nada

Desde las filas Populares consultadas entre pasillos y salones del Congreso se desliza una máxima: lo de ayer estaba todo preparado. Fue una bronca de teatrillo, especialmente por parte de Yolanda Díaz, que quiso poner en escena su malestar por algo que ya sabía: que Montero y Sánchez tenían pensado que los perceptores de la renta mínima también tengan que tributar.

Otras voces muy cercanas al líder Popular Núñez Feijóo confirmaban igualmente que tampoco creen que la semana que viene se produzca finalmente una votación en la Mesa en la que PP y Sumar, juntos, voten a favor de la PL que ellos plantean sobre la retirada del tributo al SMI, porque creen que -al final- entre socios de gobierno llegaran a algún tipo de acuerdo.

En eso finalmente coinciden con otras fuentes consultadas por Onda Cero cercanas a la ministra Portavoz, Pilar Alegría que en las últimas horas recordaban que entre PSOE y SUMAR hay mucho margen para negociar una fórmula que permita mantener el principio solidario del PSOE de que "todos tenemos que pagar, en mayor o menor medida" y el de Sumar de que "paguen más tienen". Y ahí lo dejan...