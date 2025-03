Montero apuesta por la aplicación de la amnistía a Puigdemont y defiende a un "reconvertido" EH Bildu

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que aplicaría de forma inmediata la amnistía al expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, y que preferiría que viviese en España en aras de normalizar la situación política en Cataluña.

A su juicio, sería muy positivo terminar con un "capítulo triste" para Cataluña y España, en referencia al proceso independentista del 1-O, y "eso no se terminará hasta que, por supuesto, Puigdemont no regrese", ha sostenido en una entrevista en 'Lo de Évole' de La Sexta.

En cuanto a si ha tenido contactos puntuales con el líder de Junts o si conoce más sobre él, la ministra le ha descrito como una persona "muy convencida de sus ideas" y como alguien que piensa que "todo lo que hizo" durante el procès es "correcto". En su opinión, es una persona que está viviendo una situación personal "muy complicada" al estar viviendo en Waterloo.

Cuestionada sobre si cree que le vaya a suponer un coste político en Andalucía la condonación de deuda tras el acuerdo entre el Gobierno con ERC, Montero ha evitado pronunciarse, si bien ha recriminado que haya planteamientos que proponen los grupos nacionalistas catalanes que simplemente se discuten porque los plantean ellos y no porque a alguien le parezca mal.

"No puede ser en política, no se puede tener esa perspectiva de que es más importante quién que el qué", ha lamentado la vicepresidenta que ha reconocido al mismo tiempo que a veces en política la oportunidad surge cuando "hay alguna persona, algún colectivo, algún partido político, que pone encima de la mesa algo que incluso puede resultar incómodo a primera vista, pero que cuando uno lo analiza tiene que tomar partido".

Un EH Bildu "reconvertido"

Montero ha defendido que EH Bildu ha "aprendido" como formación política, lo que significa "estar en democracia" y se ha "reconvertido" como ningún otro partido. Así, sobre qué grupos parlamentarios son los más complejos a la hora de las negociaciones, Montero ha asegurado que todos son "súper rocosos", incluido Bildu. Según ha subrayado, no hay ningún partido que tenga el recorrido que ha tenido Bildu en cuanto a que "han aprendido lo que significa estar en democracia".

Para la ministra, EH Bildu ha aprendido de los caminos "que no se deben de tomar" y que sus aspiraciones respecto de Euskadi "no son de un día para otro". En esta línea, Montero ha defendido que "este partido se ha reconvertido probablemente como ningún otro en la democracia", ha apostillado.

A su entender y "con distancia" se estudiará qué ha ocurrido con la incorporación política de una "pulsión" que había en Euskadi y que provocó sufrimiento a todas las personas que estuvieron afectadas por el terrorismo.

Además, la ministra ha deslizado que independientemente de que algunos partidos intentan permanentemente asociarlos con la etapa del terrorismo porque ellos son también "responsables de dónde vienen", ella prefiere discutir con una formación política a propósito del escudo social, de la vivienda o del salario mínimo interprofesional.

Caso Koldo: "Está haciendo mucho daño"

En clave nacional, Montero también ha sido cuestionada sobre el 'caso Koldo', una trama que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros. Al respecto, la secretaria socialista ha señalado que todavía no da "crédito" porque el que fuera secretario de organización del partido "no es alguien más".

Así, Montero ha admitido que este caso está haciendo "mucho daño" al Partido Socialista y que es "increíble" lo que se está escuchando y viendo. "No entiendo cuáles son las motivaciones que llevan a alguien presuntamente a tener determinados comportamientos. Yo no salgo de mi asombro", ha dicho Montero, asegurando que ella no sospechaba nada.

Al respecto, la ministra de Hacienda ha explicado que durante los tres años que compartió gabinete con Ábalos mantuvo una relación "absolutamente normal" y que no dio "síntomas" ni muestras de "nada que no sea lo que todos los ciudadanos" percibían en su momento. "Le tengo que decir que yo me quedo de piedra".

En este sentido, y con respecto al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que señaló que su jefe de gabinete Carlos Moreno se reunió para pedirle un aplazamiento de deuda, Montero ha señalado que Aldama se la tiene "jurada" al Ministerio de Hacienda por investigar su entramado empresarial.

"El problema del señor Aldama es el fraude fiscal que tiene con los hidrocarburos", ha espetado, defendiendo en todo momento el trabajo de su jefe de gabinete. A su juicio, el presunto conseguidor de la trama "apunta más arriba" de Carlos Moreno y quiere "vengarse" del Ministerio de Hacienda. "Estoy convencida de que va a volver a la cárcel", ha apostillado.