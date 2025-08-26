Mónica García, contra las pulseras para pirómanos de Feijóo: "Quiere desviar la atención"

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, rechazó este martes la pulsera de localización para pirómanos condenados que propuso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sugirió retóricamente ponerle ese mismo dispositivo a los "negacionistas" del cambio climático y a los que "recortan fondos públicos para la prevención y vigilancia de incendios".

En una entrevista en TVE recogida, la ministra subrayó que es lo público "lo que salva al pueblo" y puso el foco en quienes "empezaron negando el cambio climático" y quienes negaron "las medidas que venían a mitigar las consecuencias" de dicho fenómeno.

Reprochó que la última "salida" del PP pasa por "echar la culpa al Gobierno" y "echar balones fuera" con una medida que "ya estaba en el Código Penal" porque existen instrumentos para saber donde están las personas pirómanas, que tienen "un trastorno de salud mental" y suponen únicamente "un 0,5% del problema".

"Lo que quiere Feijóo y lo que quiere el Partido Popular es desviar la atención. En esto son expertos, lo han hecho en la dana y lo han hecho en todas las catástrofes en las que ellos eran responsables", aseguró García.

En cualquier caso, sugirió retóricamente que las pulseras de Feijóo se podrían poner a los "negacionistas" del cambio climático y a los que "recortan fondos públicos para la prevención y vigilancia de incendios".

Sobre este asunto, expuso que responsabilidades como las medidas de prevención y de vigilancia son "en exclusividad" de las comunidades autónomas. Con respecto a la Comunidad de Madrid, recordó que Más Madrid ya presentó una ley de cambio climático en la Asamblea regional que obtuvo el rechazo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que según García habló del cambio climático como un "invento de la izquierda".

La ministra celebró que "ha habido coordinación de las comunidades autónomas" y "un despliegue sin igual", excepto por el PP que "está a lo suyo" y a "intentar provocar y confrontar con el Gobierno central".

Preguntada por la crispación al inicio del curso político, replicó que lo que hay es "una provocación política premeditada y sistemática de la derecha". "Si en un partido de fútbol hay un equipo que juega sucio, no se le saca tarjeta roja a los dos equipos", ejemplificó.

En el lado opuesto, según García, lo que hay es un Gobierno que se "defiende de las mentiras y de las insidias e insultos". Volviendo a comparar la situación con la dana, insistió en que "no es lo mismo los que estaban en el Ventorro", en referencia a la comida del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la riada, que "los que se remangan y están a pie de cada una de las catástrofes".