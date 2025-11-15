Mónica García llevará a Ayuso ante la justicia por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid tras no haber registrado a los médicos objetores de conciencia en materia de aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes por el Ministerio de Sanidad.

Durante el acto público 'Dos años gobernando', con motivo del segundo aniversario al frente del ministerio, García aseguró que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

La ministra añadió que, en una combinación de "soberbia e ignorancia", Ayuso desoye al Tribunal Constitucional, incumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023 y atenta contra los derechos de las mujeres. García subrayó que, a través de la demanda judicial, Ayuso deberá responder ante los tribunales por su actuación contra la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid firme en su negativa

La Comunidad de Madrid será la única región que no está inscrita en este registros después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, explicó ayer viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la máxima responsable de la Sanidad madrileña.