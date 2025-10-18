Mónica García carga contra la sanidad 'low cost' de Ayuso y critica su viaje a EEUU: "Ha vuelto al rancho de Trump"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este sábado contra el modelo de sanidad 'low cost' que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los test de detección de cáncer de cérvix "más baratos".

"Somos una Comunidad rica y, sin embargo, la sanidad que nos propone la señora Ayuso es 'low cost', con los test más baratos, los profesionales peores pagados y la sanidad que más hace aguas", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación durante la Cumbre de Otoño de Más Madrid.

¿Qué está haciendo para defender la sanidad pública?

"¿Dónde está la señora Ayuso para defender a las mujeres y qué le pasa con ellas?", ha lamentado la ministra. Según García, la presidenta autonómica "compra los test más baratos" en materia de prevención de cáncer de mama, cérvix y colon. "¿Qué está haciendo la señora Ayuso para defender los derechos de las mujeres? ¿Qué está haciendo para defender uno de los pilares de nuestra sociedad, que es nuestra sanidad pública?", ha añadido.

Viaje a Estados Unidos

Asimismo, García ha criticado la ausencia de Ayuso a raíz de su viaje a Estados Unidos. Según la ministra, la presidenta madrileña "se ha vuelto a esconder de los debates y de las reflexiones que estamos teniendo las mujeres de este país para que se nos deje de atacar y se nos deje de ningunear".

Estará vendiendo algún bien común de los madrileños

Para García, Ayuso "se ha vuelto a ir al rancho de Trump", donde "estará vendiendo algún bien común de los madrileños en algún rancho de Texas". La ministra ha reprochado que no está dando la cara "y diciendo si realmente se va a hacer cargo de la ley del aborto y si va a facilitar que las mujeres podamos abortar en la sanidad madrileña".