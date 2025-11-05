Monedero vuelve a dar clases en la Complutense mientras sigue abierta la denuncia por acoso sexual en su contra

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, ha vuelto a dar clase en la universidad Complutense mientras continúa la investigación por acoso sexual a varias alumnas, un proceso que se inició hace ocho meses y todavía no se ha resuelto. Así lo han confirmado medios como La Razón. Su vuelta a las aulas ha generado "estupor" entre alumnos y profesores.

Monedero está impartiendo clases de Política Comparada en el segundo curso del grado de Relaciones Internacionales, en la facultad de Ciencias Políticas, donde es profesor desde 1992. Según La Razón, los alumnos "no entienden la decisión" de su vuelta y hay "enfado" y "agobio" por si pudieran repetirse los hechos del pasado. Uno de ellos, en una entrevista al citado medio, ha contado que Monedero se ponía "agresivo" durante las clases y que era "capaz de humillar" a quien opinara distinto.

La Fiscalía archivó el caso porque no considera los hechos como delito

En febrero, la Complutense anunció que había abierto "un expediente de información reservada confidencial por una denuncia de una alumna" el 10 de enero. El caso fue enviado a la Fiscalía, que lo archivó porque no consideró los hechos como delito. Tras esta decisión, la Complutense informó de que seguiría tramitando el expediente. Si bien, Monedero pidió una baja laboral, por lo que la universidad no pudo tomar ninguna medida cautelar contra él.

Como la Fiscalía archivó la causa, la alumna reclamó a la Unidad de Igualdad el amparo del Protocolo contra el acoso que la UCM tiene para estas causas, tal y como avanzó en exclusiva el citado medio. También pidió la reactivación de "la vía disciplinaria mediante la continuación de la tramitación del expediente disciplinario incoado tal y como indica la Fiscalía a la mayor brevedad posible".

El protocolo contra el acoso de la universidad Complutense señala que si la universidad tiene que hacerse cargo del expediente, este se manda a una Comisión Técnica y de Garantías que decide si es necesario elaborar un informe técnico externo. Este se envía a la Delegada del Rector para la Igualdad, que puede interponer medidas cautelares.

Los hechos ocurrieron en el curso 2021-2022

Los hechos denunciados por la alumna tuvieron lugar en el curso 2021-2022. Tras el relato de los hechos, la Fiscalía calificó las expresiones del fundador de Podemos de "inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar".

Según informaciones de eldiario.es, algunos de los comportamientos denunciados por la alumna van desde presumir que había mantenido relaciones sexuales con algunas alumnas o comentar la ropa que llevaban. La Fiscalía no lo consideró un delito contra la integridad moral, pero sí indicaba el "perjuicio y daño que pueden causar" este tipo de comentarios y actitudes.