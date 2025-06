El momento viral que ha dejado la comparecencia de Sánchez: "Son las cinco y no he comido..."

El informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como uno de los principales protagonistas del Caso Koldo ha hecho estallar por los aires el panorama político nacional en los últimos días obligando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer dos veces para dar explicaciones sobre las medidas a tomar por parte del partido para limpiar la corrupción.

Este lunes se ha reunido de manera extraordinaria la Ejecutiva Federal del PSOE en un encuentro que se ha extendido durante varias horas retrasando así la comparecencia de Sánchez en Ferraz para explicar a los medios de comunicación las medidas que van a poner en marcha desde el PSOE para hacer frente a este caso e intentar recuperar la credibilidad de los españoles.

Ha sido en torno a las 16:20 horas cuando Sánchez ha comenzado su comparecencia en la que ha negado las sospechas de financiación irregular del PSOE, ha anunciado los nombres de las personas que asumirán la secretaría de organización del partido hasta la celebración del próximo Comité Federal y ha retado a Feijóo y a Abascal a presentar una moción de censura.

El presidente, además, ha señalado la corrupción del PP y ha vuelto a descartar la posibilidad de adelantar las elecciones.

Pero el momento más viral de la comparecencia de Sánchez ha llegado al final de ésta, cuando el presidente, al ser repreguntado por una cuestión que no había quedado clara, ha pedido a los periodistas comprensión después de varias horas reunido. "Es que ya son unas horas, no he comido... Discúlpenme", ha reconocido el presidente entre risas.

Tras responder a la última de las cuestiones planteadas por los periodistas, Sánchez ha terminado su comparecencia con una última breve reflexión y ha vuelto, pero antes ha mirado el reloj y ha vuelto a hacer referencia a esta cuestión. "Son las cinco, no he comido... Creo que es muy importante que haya habido un debate de más de cinco horas en la Comisión Ejecutiva Federal..."