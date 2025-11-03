Miss Asturias señala al PSOE y al "feminismo": "Me ha faltado el apoyo del 'hermana, yo sí te creo'"

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Claudia Montes ha afirmado entre lágrimas que, desde que denunció los hechos en marzo, nadie del entorno socialista ni de los colectivos feministas la ha acompañado.

"Yo creo que ustedes también tienen que hacer un examen de conciencia. A mí no me han apoyado ni me han arropado en ningún momento. Me ha faltado el apoyo de todas las feministas. Nadie ha levantado el teléfono para acompañarme en estos momentos tan duros. Me lo he tragado sola", ha declarado.

"Me faltó el apoyo de mis compañeras y de la hermana, del 'yo sí te creo'", ha añadido, dirigiéndose a los senadores de la comisión.

Acusaciones de acoso y desmentido sobre prostitución

La exmodelo se ha ratificado en las acusaciones de presunto acoso laboral y sexual contra Koldo García, a quien ha acusado de haberla hostigado de forma constante: "Me hacía hasta 21 videollamadas al día", ha señalado.

Montes ha negado con firmeza haber ejercido nunca la prostitución, como se había insinuado en algunos medios: "Yo tengo una vida laboral, soy una persona muy activa y nunca he ejercido la prostitución. Esta situación me ha destrozado la vida", ha manifestado.

Claudia Montes ha insistido en que ha afrontado el proceso "en soledad", sin el apoyo de las instituciones ni de las mujeres que dicen defender a las víctimas.

"Como ciudadana y anónima que era, me ha faltado el apoyo de las feministas. Mi casa, mi familia, mi hijo y mi entorno han escuchado barbaridades sobre mí", ha dicho, visiblemente emocionada.