La ex Miss Asturias confirma que Ábalos le dio dinero pero no hubo sexo a cambio

Fue Miss Asturias en 2017, y conoció a Ábalos a través de Instagram. entablaron amistad on line y un buen día se conocieron personalmente. "Me gustaba cómo me trataba pero no me atrajo como hombre" -asegura ella ante los senadores de la comisión-. A pesar de ello, dice Claudia Montes, "José Luís decidió ayudarme porque debía dos meses de alquiler". Hasta aquí las afirmaciones de la que según ella nunca tuvo una relación sentimental con el ex ministro. Pero hay más:

José Luís me dijo que me ayudaba porque ganaba mucho dinero

Según la declaración de la ex Miss Asturias 2017 y a preguntas de la senadora de UPN, Marimar Caballero, el ex ministro decidió ayudarla económicamente antes de tener una cita "más personal". "Él me dijo (en 2019) que no me preocupara, que cobraba bastante y que no tenía problemas de dinero". Pero su sorpresa fue cuando recibió una transferencia de parte de Koldo García. A este respecto, la senadora Caballero le ha espetado "¡Vaya, Koldo García sabe hacer transferencias!".

Le dije que estaba buscando trabajo y José Luís dijo: puedo ayudarte

A preguntas de la Comisión, Claudia Montes confirma que le pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y que el ex ministro le envió varios "links" con ofertas de empresas con participación pública. Según ella, Ábalos le confirmó días después "Puedo ayudarte. hay tres empresas que están creciendo muchísimo y necesitan trabajadores. Y entre ellas estaba Logirail (en la que finalmente encontró el empleo). Y a través de mi curriculum fue cuando me llamaron para ser encargada". Montes asegura -eso sí- que no cree que Ábalos influyera en su contratación, aunque reconoce: "Si me colocaron a espaldas mías, yo lo desconozco".

((Seguirá ampliación))