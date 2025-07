Miriam Nogueras advierte a Sánchez de lo que pasará si no cumple con Cataluña: "A elecciones"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado a Pedro Sánchez de que "la prórroga" que le han facilitado "no durará toda la legislatura". Esto lo ha dicho después de que este miércoles, en el pleno extraordinario donde se trataron las tramas de corrupción que han salpicado al PSOE, la portavoz independentista asegurase que le han concedido un tiempo extra.

Ahora, desde el partido de Puigdemont quieren queSánchez muestre interés en "cumplir con los términos de Cataluña" si no, "a Sánchez ya le irá bien ir a elecciones", asegura su portavoz.

Sin plazos, pero...

En una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, Nogueras garantizaba que desde su formación no ponen plazos porque creen que "no vale la pena", aunque ha insistido al Gobierno que este plazo "no dura toda la legislatura". Este tira y afloja entre Junts y PSOE lleva siendo una constante durante todo el mandato de Sánchez, pero la portavoz del partido catalán insiste: "Si el señor Sánchez tiene interés en seguir la legislatura, es muy fácil, tiene que cumplir con los términos de Cataluña"

Si no lo hace, Nogueras lo tiene claro, "quiere decir que a Sánchez ya le irá bien ir a elecciones".

Un pleno "dantesco"

Jordi Turull, secretario general de Junts, quiso valorar el pleno del miércoles, calificándolo de "muy español y dantesco" en Ser Catalunya. La portavoz de su partido ha destacado que hubo un momento en el que se mostró "quién tiene la corrupción más larga". Y recuerda que es "una forma de corrupción no pagar a los ciudadanos de Cataluña lo que les corresponde" o "no cumplir la ley de los presupuestos año tras año".

Nogueras también ha cargado contra el PP, al mismo tiempo que lo hacía contra el PSOE, alegando que "no tienen ganas" de llevar a cabo "medidas realmente profundas y estructurales" contra la corrupción interna de sus partidos.