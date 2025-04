El ministro Puente culpa a INECO de la contratación de Jesica Rodríguez

No podía hacer otra cosa. El ministro Óscar Puente, en una primera intervención -bien distinta de su primera comparecencia de noviembre de 2024- ha culpado a los responsables de INECO de la contratación presuntamente irregular de Jesica Rodríguez y reconoce que en su informe se fio de la documentación aportada por dicha empresa pública.

Informe en el que a juicio de Puente "se faltó a la verdad". El ministro ha reconocido que las personas que supervisaron la labor de Jesica Rodríguez en INECO siguen en su puesto de trabajo, porque hasta que se demuestre judicialmente lo contrario, así debe ser.

Puente al PP: ¿Auditorias... y la de la comida del Ventorro?

El ministro de Transportes por otro lado y a preguntas de la senadora Marimar Caballero, ha confirmado además que, en efecto, se sabía que el comisionista y socio de Koldo García, Víctor de Aldama se movía "con toda naturalidad" por la planta noble de su ministerio cuando lo presidía José Luís Ábalos. Con todo, Puente no se arrepiente de la decisión y conclusiones que tuvo la auditoria que encargó personalmente cuando llegó al ministerio para esclarecer lo ocurrido con la compra-venta irregular de mascarillas en pandemia durante el mandato del anterior ministro.

Señorías del PP, no me busquen

Y al ver la sorna con la que los senadores del PP se tomaban las conclusiones de dicha auditoría, el ministro sacaba su lado más amargo, espetando a los Populares: ¿Auditorías? Pues a ustedes les falta una, la del Ventorro -en referencia a la comida que tuvo la tarde de la DANA el President Mazón con una conocida periodista valenciana-.Esa es la auditoria que les sugiero. la de la factura de aquella comida. Una auditoria sencilla -señalaba Puente- y añadía. Yo vengo aquí en son de paz... pero no me busquen".

"Yo no soy la guardia civil"- respondía Óscar Puente

La Comisión reprocha a Puente no haber investigado a fondo al llegar al Ministerio. Durante su comparecencia, los senadores del PP y Vox han reprochado al ministro no haber hecho una investigación a fondo de los hechos acaecidos con las contrataciones, no solo de jesica Rodríguez sino de otras mujeres como "Claudia" o "Nicole", relacionadas con el ministro anterior en varias empresas públicas.

"Yo no soy la guardia civil"- respondía airado Óscar Puente, recordando que cuando llegó al ministerio de Transportes solo pudo hacer averiguaciones a tráves de los expedientes administrativos. En todo caso, Puente reconocía a la Comisión: " si esas contrataciones se demostraran... ¿es de recibo? pues obviamente, no".

