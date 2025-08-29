Yolanda Díaz, reclama reforzar ratios, formación y prevención en el personal de extinción de incendios

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido mejorar las ratios, la coordinación y la formación del personal de extinción de incendios forestales, insistiendo en la importancia de la prevención durante todo el año como medida clave para afrontar las emergencias medioambientales. El mensaje fue transmitido en una rueda de prensa tras un encuentro "productivo y útil" con sindicatos en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, donde se analizó la situación de los trabajadores encargados de combatir los incendios en Galicia.

Propuestas para una política preventiva

Díaz subrayó que "la prevención necesita estabilidad en el trabajo" y que resulta imprescindible contar con "personal de carácter indefinido" para evitar contrataciones únicamente durante la temporada estival. "La mejor prevención es la que apaga los fuegos en invierno", afirmó, defendiendo la necesidad de hacer de la prevención forestal una actividad central, especialmente en ámbitos rurales.

La ministra instó, además, a complementar ratios de personal en toda España y aseguró que los cuerpos de extinción deben estar perfectamente coordinados entre sí para una intervención eficaz.

Formación, coordinación y consecuencias económicas

La vicepresidenta segunda del Gobierno también hizo hincapié en la importancia de "mejorar la formación" de los equipos de extinción, señalando que "la formación salva vidas" y debe impartirse con rigor y entrega. Díaz recordó las consecuencias sufridas tras la DANA en Valencia, advirtiendo que el coste fiscal de no invertir en prevención es muy elevado pese a quienes la consideran un despilfarro.

El cambio climático y la redefinición del territorio

Yolanda Díaz advirtió que "la emergencia climática es real, no es una broma", y que la intensidad y virulencia de los incendios forestales se ha incrementado desde 2022. Propuso, por ello, avanzar en políticas agrarias que redefinan el territorio: planificar la gestión agraria, impulsar la ganadería extensiva, evitar los monocultivos y "reforestar con especies autóctonas". "Sabemos bien lo que tenemos que hacer", afirmó.

Reconocimiento a los equipos de extinción

La ministra agradeció a los medios de extinción su labor en "las peores situaciones", destacando que muchos "se juegan la vida para salvar el patrimonio natural" y proteger a la población en la actual "brutal ola de incendios".

Reunión con el sector social y seguimiento

Finalmente, Díaz se reunió con agentes sociales de la provincia para tratar la afectación económica y social provocada por los incendios, afirmando que mantiene contacto permanente con las comunidades autónomas y los sectores afectados desde el 8 de agosto para buscar soluciones conjuntas.