La ministra Elma Saiz confiesa que está "en proceso de recomposición del dolor del desengaño" por el caso Santos Cerdán

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado estar "profundamente decepcionada" y "en proceso de recomposición del dolor del desengaño" tras las informaciones sobre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por la UCO por una trama de corrupción de obras públicas y en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 30 de junio.

"Yo creo en la política con mayúsculas, al servicio de la ciudadanía" ha subrayado Saiz en unas declaraciones recogidas por Servimedia. Además, ha reiterado que los casos de corrupción que rodean al PSOE solo afectan a "personas concretas" y ha vuelto a alabar la reacción inmediata del partido. Por ello, ha pedido al PP que se sume al plan anticorrupción impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ministra también se ha pronunciado sobre el caso Montoro y ha recordado que en su época de ministro se produjeron los "tristemente recordados viernes negros", cuando "obligaba a apretarse el cinturón a los contribuyentes y congelaba las pensiones" aunque en realidad presuntamente "ponía a la venta el BOE y traficaba con leyes para favorecer intereses particulares".

Ha calificado la reacción de Feijóo sobre el caso Montoro de "tibia"

Ha calificado la reacción del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "tibia" y ha indicado que no es el momento de caer en el "y tú más". "Yo me pongo en el lugar de la ciudadanía, así que quiero dejar un mensaje muy claro: no todos somos iguales", ha concluido.

Tras el estallido de la investigación sobre Montoro, Feijóo hizo un comentario en su cuenta de la red social X en el que decía que "lo que haya que investigar, que se investigue". "Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte" aseguraba el líder del PP.

Feijóo asegura que "no puede haber dos varas para la corrupción"

Asimismo, en una entrevista en La Voz de Galicia afirmó que "no puede haber dos varas para la corrupción" y que no va "a perseguir a los jueces ni a los seudomedios". Igualmente, se escudó en que en sus 30 años en política "no he nombrado en mis puestos a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Las últimas novedades del caso han aportado informaciones sobre que Montoro habría nombrado entre sus altos cargos a personas "estrechamente" vinculadas a Equipo Económico, la consultora fundada por él, para elaborar y tramitar reformas legislativas a favor de empresas.