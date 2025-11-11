El Ministerio de Igualdad alerta de un fallo en las pulseras antimaltrato y activa el protocolo de protección

El Ministerio de Igualdad ha alertado de una incidencia en las pulseras antimaltrato. En consecuencia, el Ministerio ha activado junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas que usan este dispositivo. Así lo ha anunciado el departamento que dirige Ana Redondo, que ha explicado que se ha activado "de inmediato".

Para ello, ha detallado que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas". Igualmente, ha precisado que se han mantenido "operativos en todo momento los servicios de emergencia", el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Desde el Ministerio han asegurado que la ministra de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia". Según han anunciado, "el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta".

Una sobrecarga del sistema

Además, han expuesto que "aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad".

Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad, incluso ante una incidencia tecnológica". Asimismo, ha indicado que se va a investigar "hasta el final", tomando "las acciones oportunas".