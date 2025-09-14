Miguel Tellado: "Lo que dure esta legislatura dependerá de los juzgados que investigan al entorno personal y familiar del presidente"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha concedido una entrevista el diario 'El Mundo' en la que ha evaluado el inicio del curso político. En ella ha zanjado la polémica sobre sus palabras en las que aseguraba que en este curso político se "empezará a cavar la fosa donde reposarán los restos" del Ejecutivo: "Era una metáfora de la situación en la que se encuentra el Gobierno". Además, ha señalado que "lo que dure esta legislatura dependerá de los juzgados que investigan al entorno personal y familiar del presidente, a su partido y a su Gobierno".

Cuarta declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado

Esta semana la mujer del líder del Ejecutivo, Begoña Gómez, ha declarado por cuarta vez ante el juez Peinado para tratar de dilucidar si incurrió en el delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Tellado ha resaltado que es "inasumible ver cómo el entorno personal y familiar del presidente desfila por los juzgados".

Del mismo modo, ha remarcado que Gómez "no ha podido negar lo que está acreditado a la vista de las investigaciones", y ha explicado que la intención del Gobierno es hacer creer que "han delinquido pero solo un poquito".

Con todo, ha asegurado que Pedro Sánchez es "el cerebro de la corrupción que hoy acorrala a todo su Gobierno", y está convencido de que "él lo sabía todo y lo tapó, por lo tanto, es el principal responsable". "Nada se hizo sin su consentimiento y probablemente nada se hizo sin su aprobación", ha agregado.

"Él lo sabía todo y lo tapó, por lo tanto, es el principal responsable"

Caso del fiscal general del Estado

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el curso de la investigación que le enfrenta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en la que se le acusa de haber cometido un delito de revelación de secretos.

Tellado no se ha contenido y cargado con dureza: "García Ortiz es una mancha para toda la institución y para la credibilidad de la Fiscalía en España. Es un manchón a las instituciones de nuestro país, para la separación de poderes y para la credibilidad del propio Estado". Igualmente, cree a ciencia cierta que el presidente no exige su dimisión "porque los delitos que están siendo investigados fueron ordenados desde el Palacio de la Moncloa".

Distancia con Junts

Esta semana el Congreso ha tumbado la reforma laboral con el voto en contra del partido de Carles Puigdemont, PP y Vox. Cuestionado sobre una posible unión de los tres partidos de derechas, Tellado ha afirmado que "haya coincidencias en votaciones con Junts, no significa que nosotros no seamos los primeros en querer combatir el independentismo". "Junts es un partido independentista, de derechas, pero independentista", por eso mismo, "nunca vamos a comulgar con ellos".

"Están muy cómodos con un presidente del Gobierno que se deja extorsionar y que, además, cede"

Asimismo, ha reiterado que la distancia ideológica que los separa "es absoluta", al tiempo que ha señalado que "tiene en su mano acabar con todo lo que hoy está sucediendo en España". Aunque descarta que lo vaya a hacer, ya que "están muy cómodos con un presidente del Gobierno que se deja extorsionar y que, además, cede".

Sin puntos de encuentro con el PNV

El otro posible aliado ideológico del PP en el Congreso, además de Vox o Junts, es el PNV, pero al igual que en el caso de los de Puigdemont, Tellado ha rechazado cualquier tipo de acercamiento: "No hay coincidencias hoy por hoy con el PNV, porque es un partido trampa". A continuación, ha subrayado que son "un timo para sus votantes", puesto que se presenta a las elecciones "apelando al voto del centroderecha", pero "se ha convertido en una formación de izquierdas".

"El PNV, de la mano de Andoni Ortuzar, primero, y de Aitor Esteban, después, se ha convertido en una mala copia de Bildu", ha añadido.

Inmigración

El curso político no había echado andar y las autonomías del PP ya se estaban oponiendo al reparto de menores no acompañados, aprobado mediante un real decreto ley que les obligaba a cumplir con lo que dictaba el Gobierno. Ante esta cuestión, Tellado ha respondido que "usted no encontrará a un presidente de una comunidad autónoma del PP que incumpla la ley". "La ley está para cumplirla, aunque sea injusta", ha agregado.

No obstante, ha reiterado que "tenemos un problema con la inmigración ilegal en España" y que la postura del PP no es la del Gobierno o la de Vox, sino que "España tiene que ser un país de acogida, pero con inmigración legal, ordenada y regular", para conseguir ser un "proyecto social próspero".

"España tiene que ser un país de acogida, pero con inmigración legal, ordenada y regular"

Gaza

Una de las polémicas del inicio del curso político ha sido que el Partido Popular no ha apoyado las medidas aprobadas por el Gobierno en contra de Israel. De hecho, no se ha querido sumar a la postura del "genocidio en Gaza" que defiende el Ejecutivo. No obstante, Tellado ha explicado la posición de su partido: "El drama humanitario que está sucediendo allí es insostenible" y por eso mismo, "pedimos a Israel que se diferencia entre terroristas y población civil". "Determinar si en Gaza lo que está sucediendo es un genocidio le corresponde a la Corte Penal Internacional", ha expresado.

Por último, ha reclamado que la política internacional "debe pactarse con el primer partido de la oposición de España". "Sánchez ha utilizado Gaza como cortina de humo", ha concluido.