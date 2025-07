Miguel Tellado pide al PP tener cuidado con Pedro Sánchez: "No hay nada más peligroso que un perro herido"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a su formación "tener cuidado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido". Dutante un acto manchego junto al PP de Castilla -La Mancha en Tomelloso ha asegurado que el líder del Ejecutivo "no puede durar mucho más" y que "no tiene escrúpulos".

"Querrá morir matando y es capaz de todo. No bajemos la guardia ni un instante. Que nadie dé al Gobierno por finiquitado, por mucho que las causas judiciales acorralen a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal", ha señalado. Por eso, la solución es "una derrota histórica en las urnas" para así lograr "un Gobierno fuerte" liderado por el Partido Popular.

Pedro Sánchez es un activo tóxico

Ha calificado esta semana de "elocuente" y ha señalado que los socios del Gobierno "quieren marcar distancias" porque es "un activo tóxico". "Pedro Sánchez quería acabar el curso con victorias parlamentarias y acabó vapuleado como nunca" ha expresado.

Para el secretario general del PP el Ejecutivo de Sánchez es "un Gobierno fantasma que solo puede sacar adelante exigencias de los socios de investidura". Además, ha recordado todos los casos de corrupción que le rodean, tanto en lo personal como en el partido y ha vuelto a denunciar que Pedro Sánchez quiere seguir en el poder a costa de "quienes quieren romper España".

Feijóo es el antídoto real frente al veneno del sanchismo

Tras recordar los escándalos que han sacudido al PSOE tras las investigaciones del caso Koldo, ha hablado sobre las mujeres y los audios machistas. "Decían ser feministas, y ahora se ahogan en ese océano de hipocresía, todos han descubierto su poca vergüenza y Sánchez será el presidente que dio todo el poder del PSOE a gente que se repartía mujeres como si fuesen ganado", ha lamentado.

Por contra, ha alabado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien lleva "30 años sin tacha en política" y cuyo proyecto político se basa en "ganar ganando" y no a base de "sumar con otros". Ha resaltado que Feijóo es "antagónico a Sánchez", así como "el antídoto real frente al veneno del sanchismo".

Asimismo, ha cargado contra la situación de "carcoma institucional" que vive el País, cuyo responsable es Sánchez porque "ha hundido" el prestigio de las instituciones. "Lo vimos en la Fiscalía General del Estado", ha comenzado enumerando. Ha seguido contras como La CNMC, el Consejo de Estado o en Banco de España, así como Correos o Red Eléctricas. Por eso, "Sánchez es una amenaza para las instituciones democráticas del país" ha concluido.