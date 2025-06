Los mensajes en los que Koldo pedía ayuda al PSOE: "He tenido que recoger aceitunas para mantener a mi familia"

Koldo ha tratado de comunicarse con la dirección del PSOE desde que se produjo su detención el pasado febrero de 2024, según informa el diario El Mundo. En dichos mensajes, el exasesor de José Luis Ábalos solicitaba un "interlocutor" con el Partido Socialista para "no perjudicar" a más personas por el caso.

"Siempre he cumplido órdenes, he hecho lo que me decíais, me he dedicado a solucionar problemas en el partido y ahora lo único que pido es sentido común", habría dicho Koldo, según esta información de El Mundo, que habla de "más de 250 personas" que pidieron "favores" al exasesor de Ábalos.

Koldo, recogiendo aceitunas mientras Aldama disfruta un alto nivel de vida

Los mensajes de Koldo al PSOE empezaron tres meses después de su detención, continúan hasta "fechas recientes" y también inciden en las necesidades económicas de un Koldo que llegó a decir que se había puesto a "recoger aceitunas" para mantener a su familia, llegando a comparar su situación con la de Víctor de Aldama.

En dichas comunicaciones, Koldo se quejaba de que Aldama seguía disfrutando de viajes en aviones privados, coches de alta gama y de un alto nivel de vida tras lograr un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el propio Koldo estaba dispuesto a cualquier trabajo, "aunque sea picando en piedra" si así conseguía eliminar lo que calificaba como "malas interpretaciones" derivadas de los informes de la UCO.

El mensaje de Koldo al PSOE: "Van a aparecer otras personas"

Así, el exasesor de Ábalos pretendía "no joder la vida de nadie" en estos mensajes. Según El Mundo, se vio al menos una vez personalmente con un responsable socialista que le habría explicado que "la situación es la que es", pero el partido mantuvo silencio hasta la aparición en escena de Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE que habría ofrecido a Koldo "protección judicial" a cambio de conocer las pruebas de las que éste disponía.

"Mandad a alguien porque van a aparecer otras personas", es uno de los últimos mensajes que comunica El Mundo, con fecha de hace dos semanas, en el que Koldo vuelve a insistir en su petición de interlocutor ante nuevas grabaciones que puedan sacudir Ferraz.