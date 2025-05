Los mensajes de un capitán de la UCO contra Pedro Sánchez: "Una bomba lapa en los bajos"

El escándalo de Leire Díez ha sacado a la luz las prácticas de 'fontanería' y movimientos de fuerzas que se producen en las puertas traseras de los partidos políticos y las instituciones del Estado. La Sexta ha abierto una nueva ventana a este mundo de las 'cloacas del Estado' con la publicación de unas conversaciones de WhatsApp del capitán de la Unidad Central Operativa (UCO), Juan Vicente Bonilla.

Asesinato de Pedro Sánchez

En los mensajes que el capitán de la Guardia Civil compartía con un confidente sin identificar, estos fantasean con la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A una sentencia del confidente en la que afirma que quedan dos años de sanchismo, Bonilla respondía: "O una bomba lapa en los bajos" en referencia a su coche, a lo que el confidente contestaba: "Podría ser". La conversación continúa girando en torno al asesinato del presidente de Sánchez y el capitán de la UCO abre la posibilidad de contratar "un sicario venezolano", "no jodas, cuando te vea (en persona) te comento como funciona", responde la otra persona.

Búsqueda de casos de corrupción en el PSOE

Más adelante, los mensajes se alejan de la posibilidad de un magnicidio y pasan a hablar de que "van a matar al Gobierno" pero esta vez utilizando la información de distintos casos de corrupción. En concreto, el colaborador menciona la figura de Koldo, los audios corresponden a un periodo entre el 2016 y 2021, por lo que aún no había estallado el caso y su figura no era conocida. De hecho, Bonilla asegura no saber quién es y el confidente lo describe como la "mano derecha de los que trincan", "hay muchos que trincan" responde el Guardia Civil, "ninguno trinca tan alto" sentencia el confidente.

Ambos protagonistas quedan en persona en varias ocasiones, después de uno de esos encuentros Bonilla trasmite su satisfacción con el contenido del mismo, "Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado, porque sería gozoso un achuchón de ese tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando". Y finaliza: "Yo creo que es el momento idóneo".

Las conversaciones forman parte de la investigación de la trama de hidrocarburos que implica a la empresa Gaslow. Suponen un total de 6.000 mensajes que el Guardia Civil y su confidente se intercambian entre los años 2016 y 2021, en los que se puede percibir una amplia sintonía.