Al menos tres mineros desaparecidos tras un accidente en una mina en Asturias

Tres mineros han quedado atrapados en una mina en Vega de Rengos en el concejo de Cangas del Narcea (Asturias). Los equipos de emergencia están trabajando para tratar de rescatarlos, pero se ha perdido la comunicación con ellos.

Emergencias de Asturias ha confirmado que son tres los mineros atrapados desde aproximadamente las 17:00 horas, cuando se produjo el hundimiento del suelo que llevó al derrumbe en un siniestro que ha tenido lugar a poco más de un kilómetro de la entrada a la mina.

Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.

Los equipos de emergencia se han desplazado en helicóptero hasta la zona y están tratando de recuperar la comunicación con los mineros atrapados, de momento sin éxito.

Además de los servicios de emergencia, se han movilizado la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, dos inspectores del servicio de minas del Principado y el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli.

Se trata de una mina privada con más de 60 trabajadores que buscan antracita de alta calidad para grafito. La mina tiene, además, un proyecto de investigación complementaria que fue suspendido durante unas semanas hasta que en junio se reactivó tras comprobar que todo estaba en orden.

Aquella suspensión se produjo poco después del accidente que se cobró la vida de cinco mineros el pasado mes de marzo en la mina de Degaña por una explosión de gas grisú.