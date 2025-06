Las medidas de Sumar y sus aliados para luchar contra la corrupción tras el informe de la UCO contra Cerdán

Tras el estallido del caso Cerdán, los socios del Gobierno se han mostrado muy críticos con el PSOE. Aunque de momento siguen apoyando al Ejecutivo, muchas son las voces que se han pronunciado diciendo que pedir perdón no es suficiente y que deben tomarse medidas más contundentes.

Por ejemplo, Gabriel Rufián, el líder de ERC, le pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "jurara y perjurara" que "no estamos ante la Gürtel del PSOE" o que no iba a aparecer un "P.Sánchez en ningún papel". Por su parte, Yolanda Díaz, líder de la formación Sumar, ha asegurado que el problema de la corrupción en España "no es nuevo" y que hay que luchar contra "golfos y corruptos", refiriéndose a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos.

Izquierda Unida también se ha mostrado contundente con respecto a la corrupción que rodea al PSOE y ha pedido "transparencia, celeridad en la toma de decisiones y contundencia". Su líder, Antonio Maíllo, ha señalado que es necesario adoptar medidas en un momento en el que "los riesgos para la legislatura están más altos que nunca".

Sumar propone limitar los aforamientos o inhabilitar cautelarmente subvenciones a empresas salpicadas por corrupción

Entre las propuestas que ha lanzado Sumar estos días se encuentran endurecer los delitos asociados a la corrupción, inhabilitar de manera cautelar las subvenciones y contratos públicos a empresas salpicadas por corrupción la creación de un Ministerio de Buen Gobierno y Transparencia.

Medidas que van de la mano con el cumplimiento de la agenda social y devolver la confianza tanto a los aliados como a la ciudadanía. Para ello, el partido de Yolanda Díaz, pide una "limpieza" de la vida pública del Ejecutivo.

Para conseguir este objetivo, Sumar quiere aprobar lo antes posible la proposición de ley para crear una oficina estatal de prevención contra la corrupción y limitar los aforamientos, para que los cargos públicos no utilicen esta medida para no ser investigados cuando están implicados en casos de corrupción.

Más Madrid ha registrado una proposición de ley en el Congreso

Dos diputadas de Más Madrid, Tesh Sidi y Alda Recas, han registrado en el Congreso una proposición de ley en la que piden que las empresas salpicadas por casos de corrupción no puedan firmar contratos públicos y que no puedan recibir temporalmente subvenciones. Asimismo, si fueran condenadas formalmente, podrían optar a concursos públicos.

Por su parte, los Comunes quieren que se reforme el nombramiento de todos los altos cargos de la administración para garantizar su profesionalidad o que se sancione durante 20 años a las empresas y personas condenadas por corrupción.

Compromís propone crear un Ministerio de Transparencia que no gestione el PSOE

En el caso de Compromís, sus medidas incluyen propuestas como pedir la comparecencia de Pedro Sánchez en un pleno monográfico de manera urgente o una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', pero que el partido socialista no tenga mayoría, como pasa ahora.

También han planteado reformar la Constitución para que la transparencia sea reconocida como un derecho fundamental, crear un Ministerio de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad Pública que no lo gestione el PSOE o renovar la Ley de Transparencia para crear unidades específicas de esta materia dentro de los ministerios.

Izquierda Unida apuesta por acabar con los planes de pensiones privados para los políticos o una ley integral anticorrupción

Izquierda Unida ha elaborado un documento con 35 medidas para luchar contra la corrupción. El partido de Antonio Maíllo apuesta por imponer penas más altas a algunos delitos de corrupción, expropiar los bienes adquiridos por tramas corruptas o prohibir indultos a los condenados por corrupción.

También han propuesto eliminar la inviolabilidad del Rey -medida recogida en la Constitución-, eliminar los planes de pensiones privados para los cargos públicos o una ley integral anticorrupción, así como una oficina específica para prevenirla.