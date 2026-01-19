Los médicos confirman que Illa sufre una osteomielitis púbica y que su evolución es "favorable"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, padece una osteomielitis púbica provocada por la bacteria estreptococo dysgalactiae para la que ya está en tratamiento con antibióticos y presenta una evolución "muy favorable".

Así lo anunció Albert Salazar, director gerente del hospital Vall D'Hebron de Barcelona, donde Illa fue ingresado este domingo. Permanece en la UCI pero la previsión es que pase a planta para proseguir su tratamiento.

Sus síntomas principales, dolor "muy intenso" y limitación de movilidad en las piernas, han presentado una evolución "muy favorable y muy positiva".

Manel Escobar, director clínico de radiología y medicina nuclear, explicó que el diagnóstico fue posible gracias a un pec-tac y a diversos cultivos. Se trata de una dolencia "muy poco frecuente", y celebró por ello el trabajo de un equipo multidisciplicar que ha sido capaz de afinar el diagnóstico en un "tiempo récord".

Dolors Rodríguez, jeja del servicio de enfermedades infecciosas, explicó que la previsión es trasladar a Illa a una habitación mañana por la mañana y el tratamiento con antibióticos por vía intravenosa debe prolongarse al menos dos semanas, pero dependiendo de la evolución que presente podría plantearse la hospitalización domiciliaria.

Además, aunque inicialmente el presidente necesita reposo, después comenzará la rehabilitación y habrá que ir evaluando su evolución de forma progresiva sin poder hacer previsiones de cuándo será dado de alta, precisó.