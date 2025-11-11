Mazón señala a Sánchez, Marlaska o Robles: "Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia"

Carlos Mazón ha comparecido ante la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre la DANA que devastó parte de la Comunidad Valenciana, en una intervención cargada de reproches hacia el Gobierno central. El expresidente valenciano ha asegurado que ya se sabe todas las llamadas que él mismo recibió. Y ha precisado: "No recibí la de Pedro Sánchez".

"Saben ustedes qué llamadas no recibí"

Durante su exposición, Mazón ha defendido que no tenía responsabilidad operativa en emergencias. Para reforzar su argumento, ha asegurado haber hecho públicas todas sus comunicaciones y ha lanzado un mensaje cargado de ironía:

"¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni de la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil, ni de la delegada del Gobierno, ni de AEMET, ni del secretario de Estado de Seguridad, ni de la Dirección General de la Policía. Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia", ha asegurado.

El presidente en funciones ha querido dejar claro que él ha dado explicaciones "con transparencia" y que ha asumido su cuota de responsabilidad, algo que, según sus palabras, no han hecho los responsables del Gobierno central.

"He reconocido mis errores, pero otros no han asumido ninguno"

Mazón ha subrayado su dimisión como gesto de responsabilidad política. "He reconocido mis errores dando explicaciones y he asumido con mi dimisión las responsabilidades políticas que me han exigido quienes ninguna responsabilidad han asumido", ha declarado, en alusión a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha añadido que aquellos que ahora le reprochan su actuación "creen no haber cometido error alguno, no han decretado ningún cese y, según ellos, todo lo hicieron bien".

Señalamientos directos al Gobierno y reproches por la falta de coordinación

El exlíder valenciano ha recordado también las ausencias que, a su juicio, reflejan la falta de compromiso del Ejecutivo con la gestión de la crisis. Ha criticado que "la directora general de Protección Civil se marchó a Brasil el mismo día de la alerta", mientras que "el presidente del Gobierno estaba en la India y cenaba con su mujer", y que "la entonces ministra y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea no tuvo agenda pública en París durante los días posteriores".

"¿No debía haber regresado de Colombia el secretario de Estado de Medio Ambiente? ¿No debía haber vuelto a España la entonces ministra?", ha preguntado Mazón ante los diputados, acusando al Gobierno central de haber actuado con indiferencia ante una tragedia que, según él, "pudo haberse mitigado si se hubiera actuado con mayor diligencia".

"Todo el mundo sabe dónde y con quién comí"

Y también se ha referido a la comida en 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana: "Todo el mundo sabe dónde y con quién comí, a quién llamé, quién me llamó y cuándo llegué", ha dicho, reivindicando su transparencia y recordando que el órgano competente en emergencias "no era de su competencia directa".