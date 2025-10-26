Mazón responde a Sánchez: "Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este domingo que "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven".

Mazón, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, responde así a las manifestaciones realizadas este domingo en León por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que ha calificado de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando al presidente del Gobierno valenciano pese a su gestión "negligente" de la Dana.

El presidente valenciano replica a Sánchez que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología, que han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".

"Tapar los escándalos de corrupción"

"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", agrega.

Y añade que "lo miserable es no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted, y lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'".

Mazón señala asimismo que "ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en multitud de ocasiones".

Y concluye: "Ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometido a los valencianos".