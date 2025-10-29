Mazón declara el 29-0 día de recuerdo a las víctimas de la dana y reconoce que lo que se hizo "en muchos casos no fue suficiente"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado el 29 de octubre como día oficial de recuerdo a las víctimas de la dana y decreta el luto oficial en las tres provincias de la región.

Lo ha hecho en el día en el que se cumple un año de la riada que costó la vida a 229 personas en la comunidad que preside, el mismo tiempo que se le lleva pidiendo la dimisión como presidente por lo que se ha considerado desde todos los espacios de opinión como una gestión desastrosa de la tragedia.

Mazón no ha dimitido, pero sí ha admitido que se lo que se hizo "en muchos casos no fue suficiente" y que como tal "hay que reconocerlo". Durante su declaración institucional en el Palau de la Generalitat, el presidente ha añadido que se debe "reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos aquella jornada".

No obstante, esta afirmación la ha hecho extensible "también a los días posteriores", cuando se conoció "la magnitud de una tragedia inabarcable", al tiempo que ha afirmado que "hoy no es el día para la confrontación".

Mazón ha convocado a todo su Ejecutivo al acto, que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos.

