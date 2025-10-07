Mazón considera que los nuevos vídeos del CECOPI le dan la razón: "Se ratifica lo que ha mantenido la Generalitat"

El president del Consell, Carlos Mazón, ha afirmado sobre los últimos vídeos difundidos sobre la reunión del Cecopi el día de la Dana que "se ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat" sobre el barranco del Poyo, y es que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás informó" del "tsunami" que se produjo esa tarde.

Así lo ha señalado este martes a su llegada al Palau de la Generalitat a preguntas de los periodistas sobre los nuevos vídeos que se grabaron la mañana del 29 de octubre, el día de la Dana, que revelan que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ya mostró antes del mediodía preocupación por la situación que se pudiera dar en los barrancos.

Para Mazón, esos vídeos ratifican que "la crecida parcial del Poyo por la mañana fue informada y se comunicó a todos los ayuntamientos" y "a toda la red", y ha destacado que, de hecho, la Generalitat "mantuvo la alerta hidrológica todo el día por esa crecida parcial".

Ha señalado que posteriormente el caudal del barranco del Poyo "decreció, hasta el punto de que a mediodía estaba seco", y ha hecho hincapié en que "de lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde, como por fin, y después de mucho tiempo, no ha tenido más remedio que reconocer la propia Confederación Hidrográfica del Júcar".

El president ha insistido en que al mediodía el Poyo "estaba seco; así lo ratificó y ha quedado demostrado por fin por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha reconocido que el tsunami de esa tarde, la hecatombe del Poyo de esa tarde,jamás la comunicó".

En consecuencia, "se ratifica lo que ha mantenido la Generalitat en todo momento con respecto al Poyo: no hubo información sobre el tsunami y por fin la Confederación, después de mucho tiempo de silencio, no ha tenido más remedio que reconocerlo", ha afirmado Mazón, quien ha añadido: "Desgraciadamente ha sido así".

Por otra parte, preguntado por la decisión de las tres principales asociaciones de víctimas de la Dana de declinar la invitación del president para asistir a los actos institucionales del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ha señalado: "Siempre el máximo respeto".

Y sobre las últimas encuestas publicadas, según las cuales casi la mitad de los valenciano suspende la gestión del Consell de Mazón, el president ha indicado que no las valora y ha señalado que nunca opinan sobre las encuestas.