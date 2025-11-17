Mazón comparece este lunes en el Congreso en la comisión de la dana tras ser culpado de la tragedia por las víctimas

Carlos Mazón está citado a las 10 y media de la mañana en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. En esta comisión los portavoces tendrán 20 minutos para hacer preguntas y Mazón podrá responder sobre la marcha.

El PP mientras tanto sigue negociando con Vox la investidura de un nuevo president a falta de dos días para que acabe el plazo para proponer un candidato. La líder del PSPV, Diana Morant, volvió a pedir este domingo elecciones en la Comunidad Valenciana y criticaba al posible sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

Las víctimas intervinieron durante tres sesiones repartidas. Fueron las primeras comparecencias del total de 127 que conforman el plan de trabajo pactado entre el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios y que incluye además solicitudes de documentación y vídeos del día de la tragedia.