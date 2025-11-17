comisión de investigación

Mazón comparece este lunes en el Congreso en la comisión de la dana tras ser culpado de la tragedia por las víctimas

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la Dana, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes.

Pilar Lara

Madrid |

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, durante su comparecencia ante la Comisión de la dana de Les Corts Valencianes
El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, durante su comparecencia ante la Comisión de la dana de Les Corts Valencianes | Europa Press

Carlos Mazón está citado a las 10 y media de la mañana en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. En esta comisión los portavoces tendrán 20 minutos para hacer preguntas y Mazón podrá responder sobre la marcha.

El PP mientras tanto sigue negociando con Vox la investidura de un nuevo president a falta de dos días para que acabe el plazo para proponer un candidato. La líder del PSPV, Diana Morant, volvió a pedir este domingo elecciones en la Comunidad Valenciana y criticaba al posible sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

Las víctimas intervinieron durante tres sesiones repartidas. Fueron las primeras comparecencias del total de 127 que conforman el plan de trabajo pactado entre el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios y que incluye además solicitudes de documentación y vídeos del día de la tragedia.

Comparecencia marcada por las negociaciones entre PP y Vox

El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.

