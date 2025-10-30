Mazón anuncia una comparecencia en los próximos días tras el tenso funeral por la dana: "Me hago cargo del día de ayer"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda".

Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.

Mazón ha hecho estas declaraciones en el mismo recinto donde ayer fue abucheado, al que ha acudido esta vez para participar en un congreso de cooperativas agroalimentarias, y ha indicado a su llegada a los medios de comunicación que hoy mismo va a recibir a una familia de víctimas.

El líder del PP valenciano, cuya gestión tras la riada del 29 de octubre de 2024 ha estado cuestionada desde los primeros momentos por su tardanza en llegar al centro de coordinación de emergencias y las distintas versiones que ha dado desde entonces sobre su desaparición, recibió en el funeral todo tipo de insultos e improperios antes de que comenzara el acto por parte de familiares de las víctimas que estaban en la sala.

"Sinvergüenza", "asesino" y "cobarde", fueron algunos de los calificativos que le dedicaron. "Viniendo aquí te ríes de nosotros y nuestros familiares", se escuchó decir a algunas de estas víctimas, que no pararon de gritar hasta que aparecieron los reyes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fueron recibidos con aplausos.

Reclaman su dimisión desde todos los frentes

La dimisión de Carlos Mazón se está pidiendo desde todos los frentes no sólo desde que se conoció que la razón de su retraso en personarse en el CECOPI se debió a que estuvo comiendo durante cuatro horas con una periodista en el restaurante El Ventorro de Valencia, sino también por su errática gestión en esas primeras horas del desastre que tan devastador ha sido su región.

En el día en el que se conmemoraba el primer aniversario de la tragedia, el presidente hizo una declaración institucional en la que declaró el 29-O día de recuerdo oficial a las víctimas en la que reconoció que "lo que se hizo" ese día "no fue suficiente".

Mazón ha insistido en permanecer en el cargo todo este tiempo pese a que se lo ha reclamado no sólo la ciudadanía en las calles con manifestaciones mensuales desde entonces sino también desde diversos sectores políticos y de opinión.

Llama la atención que desde las propias bases del PP valenciano no haya habido un debate sobre la dimisión o no de su líder estando tan en entredicho su gestión. Precisamente, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, reconocía en el especial de 'Más de uno' de Carlos Alsina desde Paiporta que no habían tenido esa reflexión en el partido a nivel regional y que, en cualquier caso, "la decisión la tendría que tomar Mazón".

