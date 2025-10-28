Mazón acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebra este miércoles en Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que asistirá al funeral de Estado que se hará a las víctimas de la dana este miércoles con motivo del primer aniversario de la dana que dejó 229 fallecidos. Junto a él, también asistirán todo su Gobierno.

Los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han confirmado su asistencia, no así Felipe González, que ha declinado acudir.+

Luto oficial este miércoles

El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer aniversario de la dana que hace un año arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

Feijóo dice que Mazón deberá dar "todas las respuestas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deberá dar "todas las respuestas" sobre la gestión de la dana en la comisión de investigación de las Cortes valencianas y en la comisión de investigación del Senado.

Al ser preguntado sobre cómo valora las diferentes versiones que ha dado Mazón, la última que acompañó al parking a la periodista Maribel Vilaplana tras su comida en el restaurante El Ventorro, Feijóo ha indicado que "se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias" en sede parlamentaria.