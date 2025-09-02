La matrícula independentista del coche de Puigdemont en Bruselas

Carles Puigdemont ha sido protagonista en el inicio de este nuevo curso político por su reunión con Salvador Illa en Bruselas que el Gobierno ha enmarcado dentro de la normalidad y que la oposición ha criticado con dureza.

"El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo", ha dicho Illa después de una reunión con un Puigdemont que ha asegurado que, a pesar de la insistencia del Gobierno, "no vivimos en situación de normalidad" porque "esta reunión se tendría que haber producido hace muchos meses y no en Bruselas, sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña".

La reunión duró aproximadamente una hora y media y ninguno de los dos protagonistas ha hecho declaraciones a los medios tras ella, aunque ambos han escrito diferentes mensajes en redes sociales.

Pero una de las imágenes más comentadas y curiosas que ha dejado la reunión es el coche en el que se ha marchado Carles Puigdemont tras la reunión, con matrícula 1-O-2017, en clara referencia a la fecha del referéndum unilateral de independencia que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Y es que en Bélgica es posible personalizar las matrículas de los vehículos pagando un importe, lo que ha aprovechado el ex president para que su coche luzca una fecha que considera importante.