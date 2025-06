Más problemas para Sánchez: Podemos le acusa de "una traición sin precedentes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "éxito" el acuerdo alcanzado este miércoles por todos los países de la OTAN para alcanzar el objetivo de destinar el 5% del PIB en gasto en Defensa en los próximos diez años, aunque ha reiterado en la rueda de prensa posterior que España solo gastará el 2,1% del PIB.

Esto ha provocado la reacción de Donald Trump, que ha sido quien ha ejercido más presión a los países miembros para alcanzar ese objetivo del 5%, y ha amenazado a España con la negociación de un acuerdo comercial para obligar a nuestro país a pagar "el doble".

"Son el único país que no va a pagar, se van a quedar en el 2%. Esa economía va muy bien, son el único país que no va a pagar. No entiendo cuál es el problema (…) Vamos a negociar un acuerdo comercial con España, vamos a hacer que paguen el doble. Me gusta España, conozco a mucha gente de España, es un gran lugar con grandes personas; pero es el único país de todos los demás que se niega a pagar (…) Van un poco por libre, pero voy a conseguir que paguen porque es injusto", ha explicado Trump.

"Una traición sin precedentes"

También se ha mostrado muy crítica con el presidente del Gobierno la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha explicado que, a pesar de las palabras de Sánchez, el acuerdo firmado por todos los países de la OTAN compromete también a España a alcanzar el objetivo del 5%.

"Como diría mi abuela, puede decir misa el presidente del Gobierno, pero la declaración compromete a España al aumento del 5% del PIB para gasto militar (…) El calado de la traición a la clase trabajadora de Sánchez no tiene precedentes", ha asegurado Belarra, que ha acusado a Sánchez de seguir "tratando de engañar a todos".

La líder morada sostiene que Sánchez se ha plegado a "inmensos aumentos del gasto militar", además de ligar a España con los "objetivos políticos y criminales" de la OTAN, a la que ha tachado de "organización criminal y terrorista" al servicio del "fascista de Donald Trump".

Otra de las voces importantes de Podemos que se ha mostrado en contra del acuerdo es Irene Montero, que ha escrito un mensaje en redes sociales en el que acusa a Sánchez de mentir y augura "duros recortes sociales".