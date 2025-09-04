Marta García Aller revela el "gran error" que está cometiendo Pedro Sánchez

La periodista Marta García Aller ha analizado la imagen internacional de Sánchez y revela cuál es el error que está cometiendo y que más daño está haciendo a su imagen.

La escritora destaca en la tertulia de Más de uno que Sánchez ha estado entre los líderes internacionales que ha tenido una respuesta más contundente frente a Israel por lo que está pasando en Gaza, y a pesar de ello, la imagen del presidente está muy deteriorada.

El "gran error" de Sánchez

Marta García Aller cree que Sánchez está cometiendo un error que está afectando a su imagen internacional y que están destacando diferentes medios por encima de su contundente posicionamiento contra Israel.

"Primero la corrupción, los escándalos sucesivos de corrupción. Pero lo último y lo que más daño le está haciendo, y creo que cometen el error en insistir en ello, también ayer en la entrevista en 'The Guardian', es arremeter contra los jueces", ha asegurado la tertuliana.

La periodista indica que hace unos días el titular que destacaba 'Financial Times' sobre Sánchez era que el presidente español arremete contra los jueces, que es lo que están haciendo otros líderes.