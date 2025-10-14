Marta García Aller recuerda que Trump llevaba Miss Universo: "Hablaba a las 'misses' igual que ayer a los jefes de Estado"

Uno de los momentos más comentados durante la firma del tratado de paz para Gaza en Egipto fue el desfile de saludos de líderes de Estado y Donald Trump. El presidente estadounidense esperaba, en un escenario, a que todos los presidentes que acudieron a la cita, le saludaran uno a uno. Un gesto que "no se entiende", si no se recuerda que Trump "llevó durante 19 años Miss Universo": "Hablaba a las Misses como hablaba ayer a los jefes de Estado", ha comentado Marta García Aller

La periodista ha calificado el "show" de ayer en Egipto de "exitoso, sin duda", pero no de "elocuente", como decía Rubén Amón, ya que, a juicio de García Aller, "es una palabra que le queda un poco grande". Aunque "está fuera de duda" que Trump ha logrado "el mayor éxito diplomático" en muchos años, "no se puede separar las excentricidades y el show para entender cómo está mutando la geopolítica global".

Es excéntrico hasta la médula

García Aller cree que en la actualidad "las normas que teníamos han saltado por los aires". Unas normas "imperfectas y a menudo ignoradas", pero que se "entendía que había unas instituciones", ha expresado. Además, considera que esta manera de actuar, que "en este caso es un éxito, también es un aviso en adelante de cómo van a ser las relaciones".

"Es excéntrico hasta la médula, exitoso y excéntrico", afirma. Según la periodista, la manera de Trump de "arrinconar" a Netanyahu para recordarle lo importante que es el tratado de paz "para que no se le ocurra hacer otra cosa" o lo que comentó acerca de lo que había logrado Israel a la fuerza "es un aviso".

Este "show", este desfile de líderes de Estado, no se puede entender si no se tiene en cuenta que durante 19 años dirigió Miss Universo. En 1996 compró la organización por 10 millones de dólares y la vendió en 2015 a la empresa de eventos de entretenimiento WME/IMG. "Hablaba a las mujeres como hablaba ayer a los jefes de Estado", recordó Marta García Aller.

Por ejemplo, el comentario que le hizo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a la que se refirió como "una mujer joven y guapa". "Me arriesgaré", declaró entre risas y tras preguntar a Meloni si le molestaba que le llamase "guapa".

Algunas de las polémicas de Trump cuando estuvo al frente de Miss Universo

Estos años de Trump al frente del certamen estuvieron llenos de polémicas. Jeffrey Toobin comentó en un artículo publicado en The New Yorker en 2018 que elegía a las finalistas e incluso a la ganadora. Un par de días antes las visitaba en sus ensayos y anotaba datos sobre ellas, supuestamente sobre sus favoritas.

Una de las polémicas más recordadas es el comentario que le hizo a Alicia Machado, Miss Universo 1996. Durante el año de su reinado subió de peso, algo que no gustó a Trump, que cargó públicamente contra ella: "Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer", dijo a los medios.

Los comentarios de Trump dieron que hablar en la campaña por la presidencia a la Casa Blanca en 2016, cuando Hillary Clinton en el primer debate presidencial aseguró que a una de las concursantes "la llamó Miss Piggy y después Miss Trabajadora Doméstica, porque era latina".