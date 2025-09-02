presupuestos generales del estado

Marta García Aller explica por qué Pedro Sánchez sigue sin presentar presupuestos: "Tiene los fondos europeos´"

El presidente del Gobierno insiste en que presentará unos presupuestos, pero asegura que seguirá gobernando si no salen adelante.

👉Carlos Alsina saca a la luz la "mentira" de los presupuestos de Pedro Sánchez: "No es eso lo que dice la norma"

Por qué se reúne Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas: presupuestos y amnistía, claves

ondacero.es

Madrid |

ondacero.es/EFE/ Chema Moya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que hará todo lo posible por presentar una nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, como es su obligación, para 2006, pero añadió que, si no logra los apoyos a las cuentas, seguirá gobernando con los presupuestos actuales.

Esta afirmación ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, en la que Marta García Aller se ha mostrado convencida de que si Pedro Sánchez no ha presentado presupuestos, como sí hizo en su momento Rajoy, es porque las circunstancias se lo permiten.

Apunta Aller que esta "anomalía" es posible porque Sánchez cuenta con los fondos europeos Next Generation que le están permitiendo "hacer que parece que hace cosas" aunque no pueda hacer ninguna reforma seria de todas las que propone.

