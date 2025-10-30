Marta García Aller, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "Enmarcarse como víctima encaja mejor para la defensa de su mujer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que está "convencido" de que "en alguna ocasión" ha podido liquidar gastos en efectivo al PSOE "siempre contra factura" por sus actividades como secretario general socialista y ha garantizado que estas liquidaciones se llevan a cabo "siempre, siempre, siempre con justificante".

Durante su comparecencia en la Comisión Koldo en el Senado, Sánchez ha defendido la financiación "absolutamente regular" del PSOE, en sus primeras respuestas a la senadora de UPN, María Caballero, en un arranque tenso de la sesión en el que también ha chocado con el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, quien le ha llamado la atención por demorar sus respuestas.

El presidente comparece ante la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo' donde responde a las preguntas de los senadores de todos los grupos políticos. Se prevé que en la comparecencia, el presidente también salga en defensa de su familia, ya que previsiblemente se le preguntará por los presuntos casos de corrupción que salpican tanto a su esposa, Begoña Gómez, como a su hermano.

Respecto a esto, Marta García Aller considera en la 'Tertulia' de 'Más de uno' que "tiene sentido" que Pedro Sánchez vaya a centrarse en defender a su familia porque ese discurso, "enmarcarse como víctima de una persecución judicial, encaja mejor para la defensa de su mujer -que está más engrasada- que explicar el sin dios que era la caja de Ferraz".

"Ya veremos qué dice la instrucción, pero en el mejor de los casos, era algo que tenía muy pocos elementos de control, una chapuza enorme, algo que no nos puede sorprender, ya que los que estaban al frente del partido eran los que ahora están imputados y en la cárcel, como es el caso de Cerdán", explica.