Marlaska acusa al PP de hacer un uso "partidista" de los incendios y de tener la realidad "distorsionada"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en la comisión del Senado creada para aclarar el desempeño del Gobierno en la extinción de los incendios que han afectado a España. Desde allí ha cargado contra el PP, a quien ha acusado de hacer un uso "partidista" de la catástrofe, así como de tener una versión "distorsionada" de la realidad que "menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión".

El testimonio se presumía tenso y así ha sido desde el primer momento. De entrada, el ministro ha acusado a los populares de utilizar una estrategia "de acoso y derribo al Gobierno basada en la manipulación y el ruido" y, posteriormente, ha reiterado en varias ocasiones que las competencias de la extinción y prevención de los incendios son exclusivamente de las comunidades autónomas: "Eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia".

Asimismo, ha asegurado que "todos los medios del Gobierno de España estuvieron a su disposición" desde que a principios del mes de agosto comenzasen a declararse los primeros incendios. Además, ha indicado que desde el primer momento pudieron contar con medios del Estado, la Unidad Militar de Emergencias y del Ministerio para la Transición Ecológica.

También ha aclarado que, pese a que no se activó el nivel 3 de alerta, desde el 12 de agosto estaba activada la fase de preemergencia y que esta misma "no afecta a las competencias de dirección de estas emergencias, que corresponden a las comunidades autónomas".

A renglón seguido ha detallado cuáles han sido los medios tanto estatales como autonómicos que se han desplegado en las zonas más afectadas y ha resaltado que la Unidad Militar de Emergencias ha realizado "el mayor número de activaciones de la UME simultáneas en un periodo de tiempo similar". También ha querido recordar a los efectivos internacionales que han participado en las labores de extinción, así como ha elogiado la labor realizada por los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Antes de concluir, ha reiterado que la situación de emergencia no se desactivará hasta que no se apaguen las llamas y en este punto ha instado a la oposición a trabajar con responsabilidad y altura "no ya política, sino moral" y con "apertura de miras". "Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo, ni tampoco medidas de pulseras telemáticas, sino un gran pacto de Estado con una estrategia integral y anticipatoria", ha concluido.