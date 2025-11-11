Maribel Vilaplana aseguró a la jueza que Mazón recibió varias llamadas en el Ventorro: "Es lo de siempre, por lo de la foto"

Carlos Mazón comparecerá este martes en les Cortes Valencianes, ocho días después de que anunciará su dimisión como president de la Generalitat. El president todavía en funciones, responderá a las preguntas de los portavoces de los grupos en un formato con los tiempos muy tasados. Tendrá la oportunidad de aclarar algunos de los detalles que se han conocido en las últimas horas sobre la declaración ante la jueza de Catarroja de Maribel Vilaplana.

La periodista contó que en aquella comida del Ventorro, entre las cinco y media y las seis menos cuarto se produjo un momento álgido de llamadas y que Mazón escribía en el móvil constantemente. Explicó que se levantaba constantemente de la mesa y que cuando regresaba le contestaba "es lo de siempre, por lo de la foto", algo que ella interpretó como un evento al que el dirigente valenciano había decidido no asistir.

Vilalplana explicó que no escuchaba nada de lo que hablaba y tampoco le comentaba nada del contenido de esas conversaciones. La periodista dijo también que no recordaba que Mazón hubiera cancelado llamadas, pero sí que escribía en el móvil constantemente. Este es otro elemento novedoso. Esos posibles mensajes.

Durante su estancia en el restaurante el president recibió varias llamadas de su consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en las que supuestamente le informó de la grave situación que se vivía ya en Utiel o sobre la posible rotura de la presa de la Forata, que afortunadamente no ocurrió. Aun así, siguió en el restaurante. Algo que sí lamentó con otras palabras la semana pasada cuando comunicó que lo dejaba, que ya no podía más.

A Mazón le preguntarán por lo que hizo desde que acompañó a la periodista al parking hasta que llegó al Palau de la Generalitat antes de desplazarse a la reunión del CECOPI y donde llegó a las 20:28 de la tarde. Aún quedan lagunas en su relato.

Las víctimas de la riada han trasladado quejas porque esta tarde no vayan a poder estar en la misma sala de las Cortes en la que comparecerá a partir de las cuatro Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana. En su lugar se les ha habilitado otra sala y en un escrito de la presidenta de la comisión se les ha explicado que las cinco plazas que había disponibles para la asistencia de visitantes se han reservado, como recoge el reglamento, para altos cargos de la Generalitat y para jefes de gabinete de las Consellerías.

Mazón pidió la semana pasada adelantar su comparecencia a este martes, fecha en la que inicialmente se había convocado al presidente del Gobierno y a varios ministros que declinaron la propuesta ya que no están obligados a hacerlo en Parlamentos Autonómicos.

Tendrá un primer turno de 15 minutos para responder a una primera ronda de preguntas de los grupos, un segundo turno de 6 minutos para cerrar su intervención y contestar a otra tanda de preguntas. Ocho días después de su dimisión, el president en funciones hará su relato de los hechos tras las múltiples versiones que él mismo ha ido dando sobre lo que hizo aquella tarde del 29 de octubre en la que pasó casi cuatro horas en el restaurante el Ventorro con Maribel Vilaplana.

Se reduce el plazo para nombrar a un sucesor

El próximo día 19 termina el plazo para buscarle un sustituto a Mazón sin que se haya avanzado nada sobre el acuerdo entre el PP y VOX. El que más suena, Pérez Llorca, reconoció ayer que con él no han hablado.

Hoy varios medios se aventuran en poner fecha al anuncio o confirmación del nombre que propondrá Feijóo para sustituir al president dimitido y que debe contar con el visto bueno de la formación de Santiago Abascal para que apoyen su investidura, y Artículo 14 adelanta que se dará a conocer mañana miércoles. El portavoz de los populares en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, presente en todas las quinielas, ha afirmado que aún no ha recibido ninguna información de Génova.