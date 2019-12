Mariano Rajoy: "A Sánchez le habría ido mejor con mi colchón"

LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: "Para mí ha sido un honor. Es lo más grande que he conseguido nunca. Habré tenido aciertos y errores y créeme que ser presidente del Gobierno es muy complicado pero para mí haber servido a España es lo más grande que he hecho".

SU LIBRO: "No es una colección de chismes y maldades. Recoge los acontecimientos más importantes de España cuando yo era presidente del Gobierno como la sucesión del Rey, la crisis económica... y explico por qué tomé determinadas decisiones y no otras". Además, deja claro que "el libro lo he escrito yo a mano y el manuscrito lo tengo yo en papel por si hay alguien que quiere decirme algo".

LA MOCIÓN DE CENSURA EN 2018: "Realmente salí elegido con 170 votos y votaron en contra todos los partidos de izquierdas y nacionalistas". Critica que "el PNV tenía una ligera empanada dando los Presupuestos al Gobierno y después votando en su contra". "Lo más relevante es una vez más se apostó por el extremismo y por un Gobierno que no podía gobernar y prueba de ello es que los Presupuestos de Montoro siguen ahí".

SU SALIDA EN UN RESTAURANTE: "Francamente, no me acuerdo Pablo". Después cuenta que "fue una comida que se montó por casualidad tras mis dos intervenciones y me fui a comer con cinco o seis colegas de ahí y lo único que me acuerdo es que me lo pasé muy bien".

SU ÚLTIMA NOCHE EN MONCLOA: "La vivimos bien. La moción fue el día 1 y coincidió con que mi hijo Mariano se iba al día siguiente de beca a Bruselas, por lo que durmió un día en casa y se marchó. Mi hijo Juan estaba preocupado por la celebración de su cumpleaños que iba a ser el 23 y lo celebró al final. Después, yo ya empecé con mis caminatas a las 07:00 de la mañana".

SU COLCHÓN EN MONCLOA: "A Sánchez le habría venido bien continuar con mi colchón porque se la habrían pegado algunas buenas cualidades".

SU PRIMER DÍA DE TRABAJO COMO REGISTRADOR: "El primer día lo que más me hice fueron fotos y la verdad que me adapté muy bien. Después me cambié a Madrid porque mi vida está en Madrid".

EL RESCATE: "La alternativa era 'ninguna' y con el rescate hubiese significado que la política económica la habría hecho la 'troika'. Las opciones eran: subir los impuestos, nacionalizar la banca y al final nos vimos obligados a tomar decisiones complicadas pero que había que tomar".

EL 1-O: "El referéndum no había ni mesas electorales ni Junta Electoral. Fue una pantonima democrática. Es verdad que pudimos hacer un esfuerzo de mayor pedagogía y quizá allí sí que erramos".

LA FUGA DE PUIGDEMONT: "En aquel momento, no había ninguna orden judicial de detención de Puigdemont. El resto de personas tuvieron la gallardía de defenderse. Si crees en algo, defiéndelo y actúa en consecuencia".

EL 155: "No se había hablado nunca y estaba ahí para no ser aplicado, sólo en situaciones extremas de último recurso". "Nosotros lo aplicamos tras lograr el acuerdo con el PSOE y Ciudadanos porque teníamos mayoría para hacerlo, algo que agradezco a los dos partidos".

¿FELIPE GONZÁLEZ O AZNAR?: "No he venido aquí a hacer enemigos".