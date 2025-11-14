Mariano Rajoy no entiende por qué siguen protestando contra Mazón: "¿Qué más quieren?"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'El arte de gobernar' y conversar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social de España.

Hay que saber irse

Una de las cosas que dice el libro es que "hay que saber irse". Sobre a quién se refiere con esta expresión, Rajoy aseguró que hay que saber cuándo jubilarse y que esa frase vale para todos: para futbolistas, periodistas... "Cuando te empeñas en aferrate a un cargo cuando sabes sobradamente que todo aquello es disparatado y que se está generando un mal ambiente en nuestro país, mal asunto", dijo el expresidente.

Mazón reconoció sus errores

En cuanto a si Mazón supo irse del cargo, el expresidente aseguró que sí y que reconoció sus errores. "Supongo que lo que intentó fue trabajar en la reconstrucción y fue muy interesante lo que dijo de que esperaba que la gente supiera distinguir entre alguien que comete errores y una mala persona".

Carlos Mazón dimitió de su cargo de presidente de la Comunidad Valenciana un año después de la tragedia de la DANA que costó la vida de 229 personas. Reconoció que cometió errores y que debió cancelar su agenda ese día y desplazarse hacia Utiel, en referencia a su polémica comida en el Ventorro con una periodista, que se alargó casi cuatro horas.

Las innumerables críticas y manifestaciones en contra de la gestión que hizo Mazón de la catástrofe se repitieron durante meses, pero no fue hasta la celebración del funeral de Estado cuando quedó palpable la indignación de las familias.

Defiende a Feijóo sobre su apoyo a Mazón

Sobre cuándo tenía que haberse ido Mazón, Rajoy fue claro: "Ya no tiene ningún sentido discutir eso". Por otro lado, sobre las acusaciones de falta de liderazgo a Feijóo cuando no presionó para que Mazón se fuera, Rajoy aseguró que la función del presidente de un partido no es echar a presidentes autonómicos.

Rajoy, a la gente que se sigue manifestando en contra de Mazón: "¿Qué más quieren?"

"Los presidentes autonómicos son elegidos por la gente y por tanto, o dimiten, o les echa le gente cuando se convocan elecciones", afirmó el expresidente. Además, Rajoy afirmó que le duele ver cómo todavía la gente se manifiesta en contra de Mazón: "¿Qué más quieren?", dijo Rajoy.