María Jesús Montero asegura que la previsión es seguir gobernando y dice que el Gobierno ha cumplido los acuerdos con Junts

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este sábado que las previsiones del Gobierno "pasan por seguir gobernando", a pesar del anuncio de Junts de que vetará todas las leyes en tramitación en el Congreso y le recordó a la formación independentista que el Gobierno ha cumplido "todos los compromisos que estaban en su mano".

"Junts nunca dio apoyo a la legislatura, sino el apoyo a la investidura", aseveró la vicepresidenta los medios en su visita a la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches, celebrada en Villanueva de Córdoba, a la que acudió junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Montero afirmó que el Gobierno está "muy entrenado" para conseguir, voto a voto, los acuerdos parlamentarios para "sacar adelante" las iniciativas. Asimismo, recalcó que el Gobierno es un "socio fiable" que tiene capacidad de cumplir con sus compromisos. "Lo único que ocurre es que muchas veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas de las que van", matizó, y añadió que quieren agotar la legislatura para "seguir mejorando la vida de la gente".

Cierre en falso

Interrogada sobre la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que ha llegado "tarde y mal" y pidió la convocatoria de elecciones anticipadas para que no acabe siendo un "cierre en falso" de esta situación. Además, instó al hoy presidente en funciones a que aclare qué hacía en la tarde del 29 de octubre, en la que los vecinos "lo necesitaban para poder salvar su vida", para "tener las instrucciones necesarias para la decisión correcta".

Por último, aseguró que "no tiene sentido" que el Partido Popular se dedique a negociar con Vox sobre un posible sustituto de Mazón, en vez de "asumir su responsabilidad y convocar a los ciudadanos a las elecciones". "La ciudadanía de esta comunidad tiene el derecho de decidir si están más seguros en mano de un gobierno de la derecha y de la ultraderecha que niega el cambio climático o extremar las precauciones para que no vuelvan a ocurrir incidentes de este tipo", sentenció Montero.