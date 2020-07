María Jesús Montero: "No hemos contado con todo el apoyo que nos hubiera gustado por parte del PP"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han felicitado por el acuerdo llegado en la Unión Europea sobre el fondo de recuperación, dotado de 750.000 millones de euros.

Montero ha asegurado que se trata de "un acuerdo histórico tras cinco días de intensísimo debate", ya que es el "acuerdo económico mas importante desde la construcción del euro". Por otro lado, ha reprochado al Partido Popular su falta de apoyo, "no se entiende que haya partidos políticos que no sean capaces de superar esta política de veto. No entendemos que el principal partido de la oposición prefiera tensar esta cuerda para romperla".

Asimismo, comenta que este fondo "se suma a las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde el inicio de la pandemia" para proteger y reforzar el tejido productivo español.

También recuerda que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que fija el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado de 10.000 millones euros. Y habla de los requisitos que tienen que cumplir las empresas para poder acceder a estas ayudas públicas de carácter temporal.

En cuanto a los estudiantes, confirma que se más de 600.000 estudiantes se verán beneficiados (372.240 son de niveles no universitarios y 253.274 de Grado y Máster) y que este "decreto que recoge el mayor aumento de la última década", con 1.900 millones de euros. Todo ello, con el objetivo de que estas becas ayuden al acceso y permanencia en el sistema.

La ministra de Hacienda también ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado ofertas de empleo público para la Guardia Civil (2.154 plazas) y Policía Nacional (2.491 plazas).

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, ha recalcado con este acuerdo se ha podido observar que Europa está comprometida con la solidaridad hacia los países que se han visto más afectados, "deja un mensaje claro de oportunidad para construir los cimientos europeos españoles para las próximas generaciones".

Por otro lado, González Laya ha recordado que España está comprometida con países en desarrollo de África y América, por lo que el conjunto de la Cooperación Española movilizará unos 1.720 millones de euros. Unas cifras que se irán actualizando periódicamente conforme evolucione la crisis.

Por último, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado las ayudas que va a recibir el sector agrícola y ganadero en España. "No son subvenciones, son ayudas", comenta.