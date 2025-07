María Dabán sobre la estrategia del PP al sacar el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez: "Van a ir a por todas"

Las declaraciones de Núñez Feijóo el pasado miércoles en el Congreso, en las que acusa a Pedro Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo de la prostitución", en alusión a los negocios de su suegro, Sabiniano Gómez, siguen dando de qué hablar.

Este tema ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de Uno, donde María Dabán asegura que "esto no fue un calentón de Feijóo, ya van a ir a por todas", pese a que "a mí no me gusta esa forma de hacer política", insiste, la periodista admite que "es una estrategia perfectamente formada", y que si al Partido Socialista le molesta, recuerda que "fue el PSOE el que abrió esta espita".

Parte también de esta estrategia son las últimas declaraciones desde Génova que, como recuerda Alsina, según fuentes, el PP habría informado de que "Sánchez y su esposa vivían en un piso, una parte del cual lo pagó Sabiniano Gómez", insinuando así que el presidente viviría en su casa gracias al negocio de la prostitución, el presentador lo cataloga como un comentario de "un poco brocha gorda".

La importancia del voto femenino para Sánchez

Dabán señala el dato de que "en las pasadas elecciones el mayor porcentaje de votos se lo dieron los pensionistas y las mujeres", y Pilar Gómez, puntualiza, "Sánchez logró resistir en el suelo del 30% de voto, fundamentalmente por las mujeres".

Los tertulianos coinciden con la periodista en que "este tema de las putas sí que está retrayendo a las mujeres a votar", aunque aseguran que hay que tener presente el tema del aborto, tal y como puntualiza Mamen Mendizábal también en Más de Uno. Lo que está claro es que siguiendo esta estrategia, el caso perfecto para el PP sería que las mujeres les votasen a ellos, pero con que no elijan al PSOE, se quedarían satisfechos, así lo valoran en la tertulia de este viernes.