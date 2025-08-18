El mapa de los incendios en tiempo real: todos los que están activos en España

Los incendios están siendo más devastadores de lo habitual. Según datos del sistema europeo Copernicus, el año 2025 es el tercer peor año en lo que a hectáreas quemadas se refiere desde que comenzó el recuento en el 2006. Solo le superan 2022, cuando se quemaron 306.555 hectáreas en casi 500 incendios, y 2012, con 189.376 hectáreas arrasadas en 255 incendios.

La superficie que ha sido arrasada por las llamas equivale a la isla de Gran Canaria al completo o a tres Principados de Andorra ardiendo. Más concretamente, en España, durante este 2025, se han quemado un total de unas 157.501 hectáreas en 202 incendios, muy por encima de las 42.615 hectáreas calcinadas en 215 incendios que se registraron 2024.

Los fuegos se han concentrado fundamentalmente en el noroeste peninsular. También el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia lleva suspendido tres días consecutivos, con Cruz Roja atendiendo a los pasajeros que se han quedado tirados en las estaciones de Adif.

Mapas en los que ver los incendios actualizados

El Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA, desarrollado en EE.UU., ofrece datos de incendios activos casi en tiempo real, con un margen de hasta tres horas tras la observación satelital. Para ello utiliza la información del Espectrorradiométrico de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) y del Conjunto de Radiómetros de Imágenes de Infrarrojos Visibles (VIIRS).

Por su parte, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), integrado en el programa Copernicus de la Unión Europea, utiliza los datos de la NASA FIRMS y los procesa mediante metodologías propias para generar un producto más completo. De este modo, permite visualizar la información por fechas, filtrar posibles errores y añadir una evaluación rápida de daños (RDA) que facilita el mapeo de las áreas afectadas por el fuego.

La actualización de incendios activos se realiza unas seis veces al día y los datos están disponibles en EFFIS dentro de las 2-3 horas posteriores a la adquisición de imágenes MODIS/VIIRS. Por su parte, la compañía Porcentual ha elaborado un mapa de los fuegos utilizando la información que ofrecen las CCAA y los datos que ofrece el Miteco. Estos se actualizan de manera diaria sobre las 12 del mediodía.

También puedes verlos a través de Google Maps

Además, a través de Google Maps puedes ver los incendios activos de una forma sencilla. Lo primero que tienes que hacer es meterte en la aplicación o la página web y clicar en el apartado de capas y seleccionar 'Incendios Forestales'.

Vista de las opciones de Google Maps | Google Maps

Esto te llevará a una pantalla de maps donde aparecerán en rojo todos los mapas activos. Puedes pulsar en el icono de cualquiera de los incendios, y se abrirá una página con toda la información, donde puedes ver el tamaño del incendio en rojo, y tienes enlaces para acceder a las noticias o para informar de que hay una vía cortada en el área.