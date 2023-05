El PP mantiene que no se puede ilegalizar a Bildu, pero exige a Sánchez que consulte con la Abogacía

El Partido Popular mantiene su posición respecto a las listas de Bildu y su ilegalización como partido, a pesar de que Isabel Díaz Ayuso se haya desmarcando pidiendo ilegalizar la formación. De esta manera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aclarado respondido a los argumentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha explicado que no se puede ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos.

El Partido Popular ha consultado con su equipo jurídico la posibilidad de la ilegalización de la formación vasca para confirmar que no es posible, pero ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consulte a la Abogacía para "resolver" esta cuestión y saber si es posible abrir esta ilegalización.

"Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno no pregunte a la Abogacía del Estado y no le consulte si se incurre en ese supuesto", ha enfatizado Cuca Gamarra.

Ayuso apuesta por la ilegalización y cree que "ETA sigue en el poder"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su opinión sobre EH Bildu y ha expresado que "no son los herederos de ETA, si no que son ETA". Para Díaz Ayuso "ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales, y provocar una confrontación".

Respecto a estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular ha subrayado que quedan "379 asesinatos y atentados terroristas sin resolver" y, por tanto, "queda todavía mucho por delante para el Estado de Derecho" para que pueda finalizarse la asunción de responsabilidades por parte de aquellos que formaron parte de una banda terrorista.