La mano derecha de García Ortiz habla de la "evidente animadversión" contra su superior de la fiscal más crítica

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha evidenciado el choque dentro del Ministerio Público, con las contradicciones entre las dos principales fiscales de Madrid y con su hombre de confianza, Diego Villafañe, acusando a una de ellas de mantener una "animadversión evidente" hacia su superior.

Durante la primera jornada de declaraciones testificales en el Tribunal Supremo, comparecieron Julián Salto, el fiscal que investigó al empresario Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso); Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior; y Diego Villafañe, número dos de la Secretaría General Técnica y mano derecha del fiscal general.

Choque entre las dos fiscales de Madrid

El testimonio de Salto reveló el caos interno que se vivió la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la noticia de El Mundo sobre el presunto pacto con el novio de Ayuso estalló mientras él se encontraba en el estadio Metropolitano.

Recibió órdenes contradictorias. Lastra le pidió esperar al día siguiente, pero Rodríguez le urgió a enviar la documentación esa misma noche porque "el fiscal general no puede esperar". Ambas fiscales mantuvieron este lunes sus versiones enfrentadas.

Lastra ha explicado que no entendía "las prisas" de García Ortiz y que advirtió a Rodríguez: "Pilar, los van a filtrar". Al día siguiente, según su testimonio, llamó al fiscal general y le reprochó directamente: "¿Has filtrado los correos?", a lo que él contestó: "Eso no importa ahora".

"Se me quedó grabado en el alma, porque a mí sí me importaba", ha subrayado la fiscal superior.

Por su parte, Rodríguez ha negado cualquier irregularidad o secretismo en el envío de los correos, insistiendo en que no hubo "clandestinidad" y que lo que se hizo fue una simple dación de cuentas, como prevé el Estatuto Fiscal.

También ha recalcado que Lastra tenía la misma información desde el 7 de marzo y que fue ella quien habló de filtraciones "en un exabrupto".

Villafañe acusa a Lastra de "animadversión" contra el fiscal general

Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General, ha hablado de una "evidente animadversión" de Almudena Lastra hacia el fiscal general por sus críticas "infundadas" y que no hay "ningún motivo" para pensar que la filtración del caso procediera de la FGE.

"La animadversión de la fiscal superior de Madrid al fiscal general del Estado es evidente", ha sostenido ante el tribunal.

Villafañe ha apuntado que la Fiscalía venía de sufrir "varias filtraciones dolorosas" (como las de Tsunami Democràtic o el caso Miguel Ángel Blanco) y que le parecía curioso" que Lastra ironizara sobre esas fugas de información.

Ha defendido además la actuación de Rodríguez y Salto, asegurando que lo habitual es que los fiscales cumplan las órdenes directas del fiscal general.