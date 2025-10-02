Las manifestaciones en apoyo a la flotilla dejan cargas policiales en Madrid y un 'Campamento Palestina' en Barcelona

Las manifestaciones en apoyo a la flotilla se han sucedido este jueves por toda España, siendo Madrid y Barcelona los lugares donde más gente se ha concentrado para reclamar el fin del bloqueo a Gaza y la liberación de los activistas retenidos desde este miércoles por Israel que pretendían la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.

Unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron en la capital de España, en una marcha que partió de Sol a las 19:00 y finalizó en Neptuno. Entre los asistentes vimos a dirigentes políticos como Ione Belarra (Unidas Podemos) o Lara Hernández (Sumar).

Los incidentes se produjeron a partir de las 22:00 horas, después de que la manifestación concluyera en Neptuno. Allí, centenares de personas, algunas de ellas encapuchadas, lanzaron objetos contra la policía, lo que provocó cargas y el uso de gases lacrimógenos.

En Barcelona, por su parte, unas 15.000 personas salieron a la calle, según la Guardia Urbana, y en torno a unas 200 han terminado iniciando un 'Campamento Palestina' cerca del World Trade Center.

Judit Piñol, portavoz del movimiento en apoyo a la Flotilla, ha explicado que quieren quedarse de forma "indefinida" para establecer un lugar de encuentro, con gente a quien "le duela Gaza", con información y actividades para encontrar "las maneras de llegar realmente a conseguir que los gobiernos rompan relaciones" de todo tipo con Israel.

Otro lugar muy activo contra los ataques israelíes en Gaza es el País Vasco, en donde con el lema "Palestina, askatu" (Palestina, libre) y "No es una guerra, es un genocidio", este jueves han clamado de nuevo miles de personas.

En Valencia, unas 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han llenado este jueves la zona peatonal de la plaza del Ayuntamiento y algunas de sus calles aledañas en defensa de la flotilla que se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria.

Una veintena de ciudades y villas gallegas han acogido este jueves concentraciones y manifestaciones, y cerca de un millar de personas se han concentrado en Logroño, donde han hecho sonar cacerolas, llaves y silbatos.

Mientras tanto, una multitud en Pamplona ha cortado el tráfico frente a la Delegación del Gobierno en Navarra en contra de la detención por parte del ejército israelí.