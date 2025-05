Mamen Mendizábal sobre los mensajes de Pedro Sánchez: "Todavía no hemos encontrado nada que le incrimine"

Ya son numerosas filtraciones las que ha hecho el diario el Mundo de las conversaciones de Ábalos que ha mantenido entre numerosas figuras del gobierno español, sin embargo, las que más han destacado (y salido) son del Presidente, Pedro Sánchez, el cuál ha sido muy juzgado por el contenido de ellas.

Las conversaciones

En la primera entrega los mensajes revelan la estrecha relación entre Sánchez y Ábalos y la intención del presidente por silenciar las voces críticas dentro de su propio partido, especialmente entre los barones territoriales, con un tono duro cómo “Que Page deje de tocar los cojones”, “Llamad al petardo de Lambán”, “Lamentable Vara”, o “Felipe es pura amargura”.

Al día siguiente se publica una nueva filtración, la cual fue consentida por la entonces mano derecha del presidente, en la que se puede ver cómo la relación entre ambos dirigentes se mantuvo incluso tras la destitución de Ábalos en 2021. Cuando comenzaron a difundirse informaciones que involucraban al exministro en prácticas delictivas, Sánchez le escribió: "Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo".

Los mensajes diarios continúan, y en esta ocasión muestran cómo ambos compartían risas y algún que otro dardo hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles, mientras era entrevistada en la Sexta. En dichos mensajes se la define cómo "una pájara" y comentan que "se duerme con el uniforme".

Finalmente, la última entrega referente a Pedro Sánchez, le vincula estrechamente con el rescate a Air Europa, en el que su mujer está siendo investigada, tras intervenir tan sólo cinco días después de la llamada de Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, a Begoña Gómez.

La opinión de Mamen

Frente a todas las publicaciones, se ha apreciado cómo para el ojo público ha crecido la desconfianza en las instituciones y generado un clima de paranoia, según algunos expertos. La situación se complica por la confesión de Ábalos, quien admitió haber guardado los mensajes en memorias externas ahora en manos de la UCO como parte del caso Koldo.

No obstante, mientras en 'Tertulia de Más de Uno' se comentaba la repercusión de los mismos, Mamen Mendizábal ha sido muy clara con su opinión y alega que de momento no ha salido a la luz nada relevante. "Yo creo que por llamar pájara a Margarita Robles, Sánchez no está incriminándose", alega la periodista y añade que "ya sabíamos que Ábalos y él tenían una gran amistad, al igual que Page o Lambán no eran santo de su devoción", viéndose hasta en directo algún intercambio que demuestra la tensión entre ellos.

Comparte que lo que hace falta para que los mensajes signifiquen algo y generen un revuelo justificado, es que "se le incrimine en ellos en algo que tenga que ver con la trama" en la que el ministro de transportes está siendo investigado. Aún así, critica que Pedro Sánchez aún no haya dado ninguna explicación a los ciudadanos de por qué destituyó a Ábalos en su momento.